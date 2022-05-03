需求頂峰已過 首季平板、Chromebook出貨雙下滑

隨著各國回歸正常生活、與病毒共存，疫情帶來的宅經濟需求逐步降溫，市調機構國際數據資訊 (IDC) 今 (3) 日指出，統計首季全球平板電腦出貨量達約 3840 萬台，雖優於疫情前水準，但年減 3.9%，凸顯成長已逐步放緩，Chromebook 則大減 61.9%，出貨量僅達約 510 萬台。

IDC 表示，平板電腦成長已放緩，市場將逐步恢復到正常季節性需求，此外首季出貨呈現年減也反映部分用戶仍在使用 2020、2021 年購買的設備，不利需求發展，觀察前五大品牌廠中，聯想、華為出貨均年減 2 成上下，蘋果 (AAPL-US) 也衰退約 4.6%。

IDC 行動和消費裝置研究高級研究分析師 Anuroopa Nataraj 表示，雖然成熟市場需求降低，導致全球平板電腦市場呈下降趨勢，但 realme、OPPO、小米等智慧手機供應商，正積極在新興市場中推廣平板電腦，並計畫運用現有通路優勢建立生態系統。

首季 Chromebook 出貨量則驟降至 510 萬台、年減 61.9%，包含聯想、戴爾 (DELL-US)、宏碁 (2353-TW)、惠普 (HP-US)、三星等出貨量均年減逾 2 成，惠普單季 Chromebook 出貨量更降至 80 萬台，年減幅高達 82.2%。

IDC 行動和消費裝置研究經理 Jitesh Ubrani 指出，Chromebook 需求在去年下半年大幅下滑，導致近幾季有庫存積壓，預期未來幾個月內，在促銷活動的幫助下，庫存將被清除，且隨著教育購買週期重新開始，出貨量可望逐步回升。