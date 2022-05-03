南韓4月通膨率年增4.8%、創下2008年以來最高

南韓統計廳周二 (3 日) 公布，2022 年 4 月份消費者物價指數 (CPI) 年增 4.8%，年增率不僅高於前月份 (4.1%)，也是金融風暴剛發生的 2008 年 10 月 (4.8%) 以來、睽違 13 年半的最高水準。主因是俄羅斯侵略烏克蘭後，導致能源價格飆漲及供應鏈混亂。

南韓通膨率自 2021 年 10 月升到 3% 之後，截至目前已連續 5 個月維持在 3% 以上， 2022 年 3 月的年增率達 4.1% ， 4 月進一步上揚。

4 月通膨率大幅上揚，主因是石油類等工業產品，以及個人服務的價格調漲。石油類產品價格大漲 34.4%，加工食品也上揚 7.2% ，工業產品上揚 7.8%。

農畜水產品的價格上揚率在 3 月放緩，但 4 月因畜產品價格大漲 7.1% ，農畜水產品整體價格漲幅擴大到 1.9%。

水電瓦斯上揚 6.8%，其中電費價格上漲 11%。

服務價格上揚 3.2%。當中個人服務上揚 4.5%，外食價格的上揚率達 6.6%、和前月相同，也是 1998 年 4 月 (7%) 以來的高水準；公共服務的上揚率達 0.7%。

不含農產品和石油類的核心 CPI 年增 3.6%，增加幅度是 2011 年 12 月 (3.6%) 以來最高。

貼近實際感受的生活物價指數年增 5.7%，是 2008 年 8 月 (6.6%) 以來最高水準。