歐盟對中國石墨電極棒下重手課稅最多75% 中碳啖轉單商機

歐盟 (EU) 宣布，將對中國石磨電極棒供應商課反傾銷稅，級距最高達 74.9%，由於石磨電極棒是電爐煉鋼重要原料，歐盟廠商勢必會轉向非中國廠商拿料，中碳 (1723-TW) 是日本某大廠代工生產廠商，公司證實，近期客戶詢問度明顯大增，將直接受惠這波替代效應。

外電報導指出，歐盟檢視相關事證後，認定自中國進口石墨電極棒具傾銷事實，決議對中國供應商課稅，其中方大集團、成都蓉光炭素課稅 36.1 %，遼寧丹炭科技課稅 23%，江東碳素、旭峰碳素課稅 51.7%，其餘中國供應商課稅 74.9%。

由於石墨電極棒是鋼鐵業電爐煉鋼重要原料，全球主要由中國、印度、日本提供，中國供應比重更遠超過 50%，日本昭和電工為龍頭廠，其他還有方達集團、日本碳素、印度 HEG、印度石墨等，此次歐盟祭反傾銷稅，業界看好，勢必將造成產業供應鏈新一波板塊變化。

中碳表示，供應的日本石墨電極棒大廠，在這情況下將率先獲得轉單，近期該客戶詢問度明顯增加。

目前石墨電極主要由中國、印度、日本提供，日本昭和電工為龍頭廠，其他還有方達集團、日本碳素、印度 HEG、印度石墨等，都是全球重要供應商。2018 年美中貿易戰爆發後，日本客戶為了去中化，找上中碳等加工廠代工生產石墨電極棒，中碳因此順勢打入日廠供應鏈。

中碳碳材料目前產能仍滿載，因應需求將持續擴產，今年下半年碳材料製程中碳化新產線可望量產，另一道工序的石墨化產線也有擴產計畫。

中碳人造石墨製作的電極棒，與中國天然石墨電極棒相比品質高，電爐煉鋼表現佳，具一定競爭力，也積極拓展國內客戶，為電爐煉鋼大廠提供石墨電極產品。