關稅戰煙硝再起！WTO允許中國對美6.45億美元商品課報復性關稅

世界貿易組織 (WTO) 週三 (26 日) 裁定，中國有權對價值約 6.45 億美元的美國商品徵收關稅，可能允許中國最早在 2 月對美國進行報復，為美中貿易戰休兵近一年情勢帶來變化。

中國在 2012 年向世貿組織提出申訴，不滿美國在 2008 年至 2012 年間對 22 種中國產品徵收的反補貼關稅，包括太陽能電池板到鋼絲等，之後世貿組織允許中國對價值 24 億美元美國商品實施報復性制裁，美方拒絕接受此要求後，兩國便進入仲裁程序。

世貿仲裁委員會週三批准中國對 6.45 億美元美國商品採取報復措施，這數字遠低於中國最初要求的 24 億美元，主要是考量川普時代實施的 3000 億美元中輸美產品關稅仍有效，因此實際的補償關稅金額降至 6.45 億美元。

儘管這數字遠低於中國最初要求的 24 億美元，不過這象徵中國關稅戰又一勝利，WTO 曾在 2019 年裁定中國能對 36 億美元的美國產品加徵關稅制裁，主因是美國政府未能遵守對中國產品的反補貼制度，嚴重損害全球貿易環境的公平性。

美國貿易代表署 (USTR) 發言人 Adam Hodge 表示，美方對此深感失望，世貿組織仲裁機構的決定反映上訴機構的錯誤解釋，損害世貿組織成員保護美國工人和企業免受中國扭曲貿易補貼的能力。

Hodge 稱，這件事凸顯改革世貿組織規則和爭端解決的必要性，這些一直被用來袒護中國的非市場經濟行為，破壞公平的、市場導向的競爭。