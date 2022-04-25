俄羅斯煤炭被禁運 多國啟動「全球搶煤」模式！

美國、英國、日本等國陸續宣布俄羅斯煤炭禁令後，為因應煤炭短缺局面，許多國家啟動「全球搶煤」模式。

4 月 15 日，波蘭總統杜達簽署法案，這項法案將禁止進口俄國煤炭，違者將面臨監禁等處罰。美國、英國、日本等國也相繼宣布禁用俄國煤炭。

4 月初歐盟就已批準俄國煤炭禁令，而歐盟煤炭禁運令的過渡期為 120 天，讓歐盟成員國有時間尋找其他供應商。

數據顯示，俄國是日本第二大動力煤進口來源國和第三大煉焦煤進口來源國。歐盟對俄國煤炭的依賴度更高：俄國占歐盟煤炭進口量的比率達到 45%，其中德國的比重更達到 50%。

為填補巨大煤炭需求缺口，各國開始尋找新煤炭供應來源。南非大型煤炭供應商 Exxaro Resources 表示，目前的煤炭產量已被歐洲多國提前預訂。

歐洲買家正在從全球各地搶購煤炭。歐洲各國 3 月共計從美國進口 80.9 萬噸煤炭，從哥倫比亞進口 130 萬噸煤炭，從南非進口 28.7 萬噸煤炭，總進口量較去年同期激增 40.5%。

與此同時，日本也瘋狂搶煤。數據顯示：3 月日本煤炭進口總量為 1,671.1 萬噸，較一年前大增 15%。

不過，在其他國家禁運俄國煤炭之際，全球第二大煤炭消費國——印度，卻無視美國警告，趁機搶購俄國煤炭。數據顯示，俄國占印度 3 月煤炭進口量的比率超過 66%，印度並計劃將俄國焦煤進口量提高一倍。

另據摩根士丹利分析師估計，今年俄國對中國的煤炭供應量將增加 30%，擴大至 7,100 萬噸。