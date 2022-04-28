德國經濟部長：已降低對俄天然氣依賴 但斷供可能造成經濟衰退

德國經濟部長 Robert Habeck 周三 (27 日) 表示，俄羅斯天然氣在德國進口中所占比例，已從 55% 下降到 35%。他指出，在沒有完全斷供的情況下，德國政府已將今年 GDP 增速預期下調至 2.2%。

他表示，如果禁止進口俄天然氣或俄方封鎖天然氣供應，德國經濟將出現衰退。

Habeck 指出，由於俄羅斯入侵烏克蘭、制裁和高能源價格對產出造成影響，經濟部將 2022 年的增長預測，從 1 月份預測的 3.6% 下調至 2.2%，2022 年的通膨預期上調至 6.1%。

俄烏開戰後的第一個月，德國 3 月通膨率達到 7.6%，是 1990 年代初兩德統一以來最高，經濟學家預計 4 月會出現類似的數字。

他指出，德國對烏克蘭的支持及對俄羅斯的制裁，導致低成長與高通膨預期，「我們必須準備好為此付出代價」。

他說：「烏克蘭正在為它的自由、它的民主、它的政府形式和它的領土獨立而戰。但他們也在為我們而戰—為德國、為歐洲、為這個和平秩序所依據或建立的原則而戰。」

經濟部另一名官員表示，與俄羅斯的天然氣局勢升級，將使德國的增長率下降 0.5 至 5.6 個百分點，具體數據取決於形勢發展。

俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 周三暫停了對波蘭和保加利亞的天然氣供應，原因是這兩個國家未能支付盧布。Habeck 對此回應，德國非常重視這一情況，但德國公司將尊重合約，繼續以歐元支付俄羅斯天然氣的價格。