歐元區4月製造業PMI創15個月新低 然服務業PMI創8個月新高

根據 S&P Global 在週五 (22 日) 公布的最新數據顯示，歐元區 4 月製造業採購經理人指數 (PMI) 初值降至 55.3，創下 15 個月來新低。不過，歐元區 4 月服務業 PMI 初值創下 8 個月新高。

歐元區 4 月占主導地位的服務業活動大幅增加。然而，製造業卻陷入困境，因為俄烏衝突和中國防疫封鎖措施等衝擊，加劇了供應鏈中斷。

數據顯示，經季節調整後，歐元區 4 月製造業 PMI 初值由前值的 56.5，續降至 55.3，低於市場預期 54.7，創下 15 個月來新低。期間內，製造業產出由前值的 53.1，續降至 50.4，新訂單指數也放緩至 51.4，創 2020 年 6 月以來新低。

不過，歐元區 4 月服務業 PMI 初值由前值的 55.6，續升至 57.7，優於市場原先預期的回落至 55，並創 8 個月新高。

歐元區 4 月綜合 PMI 初值則是由前值的 54.9 升至 55.8，優於市場原先預期的降至 53.9，高於 50 榮枯線。

標普全球首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「由於持續的供應短缺、物價上漲以及支出受到俄烏戰爭避險情緒影響，製造業幾近停滯。不過，在防疫封鎖限制放寬的情況下，4 月份旅遊和娛樂等活動激增。」

歐元區消費者物價指數 (CPI) 在 3 月份月增 2.4%，年增 7.4%，幾乎是歐洲央行 2% 目標的 4 倍。Williamson 認為，不斷上漲的生活成本表明，一旦疫情後經濟重啟的反彈消退，服務業增長可能會急劇降溫。