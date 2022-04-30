拜登普丁G20強碰頭？拜登幕僚磋商對策

20 大工業國集團 (G20) 將於 11 月召開領導人峰會，輪值主席國印尼總統佐科威 (Joko Widodo) 週五 (29 日) 表示已向俄羅斯總統普丁發出邀請函，外界關注美國總統拜登與普丁可能 G20 上碰頭，就烏克蘭情勢攤牌。

拜登在３月北約峰會上表示，他將支持俄羅斯退出 G20，美國財政部長葉倫曾表態不會參加包括俄羅斯在內的會議的某些會議。是否拜登如何應對普丁出席的場合？白宮新聞秘書莎琪週五回應：「拜登總統已公開表示反對普丁出席 G20，離峰會剩 6 個月時間，白宮不知道要如何預測屆時的情況，但我們已表達了自己的觀點，那就是美方不認為俄國應該以公開或私下形式參與。」

白宮官員正考慮許多不同的方案，包括可能派出較低階的美方代表團或視訊參與，但據官員稱，即使普丁在場，拜登親自出席仍然被視為最可能的結果。

拜登普丁 G20 強碰頭？拜登幕僚磋商對策 (圖片：AFP)

莎琪提到，到目前為止，美方顯然沒有看到俄羅斯計劃建設性地參與外交談判的跡象，當然希望這種情況會改變，因為顯然外交談判和對話是結束烏俄戰爭的方式，普丁總統可以在明天就結束，現在就可以結束。

俄國曾因入侵克里米亞遭逐出八大工業國組織 (G8)，不過目前情況不同，G20 不會集體將俄羅斯從其行列中除名，因為該決定需要全體同意，而北京已明確表示他們不支持這樣的舉動。

佐科威週五 (29 日) 亦邀請烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 出席 G20，還敦促俄烏戰爭盡快結束，拒絕向烏國軍援，澤倫斯基感謝印尼邀請，但並未表示是否會出席 G20。

烏俄談判目前陷入困境，烏克蘭總統澤倫斯基警告，烏俄和平談判很可能會結束。烏克蘭指責俄羅斯軍隊從首都基輔以外的城鎮撤退時犯下了暴行，俄羅斯指控這樣的說法不利於談判。

澤倫斯基向波蘭媒體表示，即便俄軍暴行，但他仍準備跟普丁見面，因為俄羅斯目前就這一個人決定一切，如果有一次機會，他們應該談談。