美股4月重創 馬斯克分享操盤心法

美股上週五 (29 日) 迎來 4 月的最後交易日，但卻以殘酷的方式收盤。道瓊狂瀉超過 900 點，那指崩跌逾 4%，標普暴跌 3.63%，那指也創下自 2000 年以來最慘的 4 月份。特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 在推特上點出自己的操盤心法表示，他建議投資人買入自己相信的產品和服務的公司股票，並在這些產品和服務惡化時賣出股票。

美股在 4 月份遭遇逆風，包含美聯準會 (Fed) 縮緊貨幣政策，通膨持續飆升，中國疫情肆虐並實行嚴格防疫政策以及俄烏衝突持續等利空因素，道瓊全月下跌 4.9%，那指重摔 13.3%，標普 500 也下挫 8.8%。

隨著美股雪崩，投資人憂心忡忡，更有粉絲向馬斯克詢問該如何是好。馬斯克週日 (1 日) 在推特上回應表示，他建議投資人應「買入幾家生產你所相信的產品和服務的公司的股票，並在你認為他們的產品和服務趨於惡化時才出售。當市場出現下跌時不要隨之驚慌。從長遠來看，將對你有很大的幫助。」。

黯淡的經濟前景讓投資人將穩健財報和強勁消費數據放兩旁，對企業獲利的可持續性充滿疑慮，上週英特爾、亞馬遜及蘋果財測不佳似乎更證實這個觀點。

AlphaSimplex 首席研究策略師 Katy Kaminski 表示，多頭開始放棄支持風險資產反彈，因為聯準會的緊縮政策。這確實是一個長期與短期的問題，從長期來看，升息壓力是更大的問題，儘管目前有些財報獲利不錯，但長期問題仍未解決。

iCapital 首席投資策略師 Anastasia Amoroso 認為，有關企業獲利存在一個很大的問號，而另一股如此顯著不同的力量是聯準會，它一直是股市的巨大順風，但現在正在限制股票漲勢。