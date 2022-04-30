道瓊狂殺逾900點！美股下週開局恐怕相當艱難

在 4 月份美股慘淡收官之後，華爾街分析師預計美股下週開局恐怕相當艱難，不過，財報季仍在繼續，建議投資人為市場反彈做好準備。

由於英特爾、亞馬遜及蘋果財測不佳，恐慌指數 VIX 怒升至逾 33，科技股週五 (29 日) 殺戮猛烈，道瓊指數暴跌 939.18 點，那指崩跌 4.17% ，標普暴跌 3.63%。

道瓊與標普創下自 1970 年以來最差的 4 月份表現，那指也創下自 2000 年以來最慘的 4 月份。10 年期美債殖利率週五升破 2.90%，並創 2009 年來最大月增幅。

德銀主題分析研究主管 Jim Reid 表示，最殘酷的事實是，自 1973 年數據紀錄開始以來，只看到過 4 次 (含本月) 標普月報酬率下跌超過 5%，同時美債下跌超過 2% 的月份。

莫德納下週三將公布財報 (圖片：AFP)

展望未來，國外知名財經節目主持人 Jim Cramer 表示：「投資人希望下週會轉好？ 我得告訴你，下週一不會有好日子，當大家經歷像週五那樣糟糕的一天，但如果財報利多能讓一些股票觸底反彈，建議大家必須逢高賣出。」

Cramer 對下週即將出爐的企業財報提出個人見解，他認為全球領先的消費產品生產和經銷商高樂氏 (Clorox) (CLX) 在週一必須釋出超凡的財報或財測才有可能提提振投資人信心。星巴克週二後公布的財報將反映受到中國疫情封鎖的影響。

不過，他認為，投資人可以期待週二 Airbnb (ABNB-US) 的財報，他預估 Airbnb 可能講述一個輝煌的財報，股票將迎反彈，另外，週三 CVS Health (CVS-US) 和莫德納 (MRNA-US) 財報也可能傳出好消息，因為這些公司直接或間接從新冠疫苗受益。

下週將關注美國非農就業報告，Cramer 預估就業數據可能已見頂，因為一些疫情受惠產業的公司已開始裁員。