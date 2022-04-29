馬斯克收購推特涉嫌違規 美FTC啟動調查

《The Information》週四 (28 日) 報導，特斯拉執行長馬斯克最初公布持有 9% 推特股份涉嫌違規，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 正著手調查他是否違反聯邦披露規則。

消息人士指出，FTC 正在調查馬斯克在 4 月初買入推特股份時是否遵守美國 HSR (Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act) 反壟斷法案，該法案要求投資人向 FTC 和司法部提供「事前申報。」適用於取的企業大量股份的活躍投資人。

馬斯克於 1 月 31 日開始購買推特股票，在 4 月 4 日提交美國證券交易委員會 (SEC) 的一般「被動」投資人的 13G 表格，手上持股比例達 9.1%，為推特最大個人股東。

馬斯克收購推特消息涉嫌違規，FTC 啟動調查 (圖片：AFP)

緊接著才過了一天，馬斯克在 4 月 5 日重新提交參與相關公司治理的「主動」投資人使用的 13D 表格，顯見他打算更積極地參與推特的業務。

消息人士透露，FTC 希望審查馬斯克與推特董事會之間的溝通，以評估他買股動機，了解馬斯克買入推特股票是單純被動投資，還是為了影響推特管理層。

若 FTC 確定馬斯克沒有正確揭露自身投資，他可能每天面臨高達 43,792 美元的罰款，儘管這對全球首富來說，此罰款可能微不足道。

推特週一 (25 日) 同意全球首富馬斯克以每股 54.2 美元的價格，約合 440 億美元的價格全現金收購及私有化提案，並且計劃在 2022 年 10 月 24 日下午 5 點前完成此交易。

美國智庫開放市場研究所 (Open Markets Institute) 週四呼籲美國聯邦通信委員會 (FCC)、聯邦貿易委員會 (FTC) 和司法部 (DOJ) 阻止馬斯克收購推特，因為這是對美國民主和言論自由的直接威脅。FCC 專員 Brendan Carr 則回應，FCC 無權阻止馬斯克收購推特。

推特 (TWTR-US) 週四上漲 1.09% 至每股 49.11 美元，終止連二個交易日貶勢。