大型製藥股表現優於大盤 現在上車還不晚

《巴隆周刊》報導，投資者今年在大型醫藥股找到安全感，其中已不乏熱門股，但論其股價仍尚屬便宜。

Merck (MRK-US)、AbbVie (ABBV-US)、Regeneron 製藥 (VRTX-US) 今年迄今股價分別上漲 16%、15%、7% 和 21%，大幅超越同期下跌 12% 的 S&P 500 指數。

Fed 升息對抗通膨，而俄烏戰爭卻會讓通膨惡化，一連串不利因素令經濟成長放緩。儘管多數股票均因經濟成長放緩而苦不堪言，但大型製藥股卻提供安全的保障，因為這些公司的收益不取決於經濟力道，無論消費者是否撙節支出，生病服藥的需求都不會動搖。

這些股票還有更大上漲空間，一大關鍵就是其股價仍然很便宜。根據 Wolfe Research 的數據，S&P 500 大型製藥股未來一年的預估本益比中值，比 S&P 1500 指數本益比 18.6 還低了 5 個百分點。

這樣的差距很大，在新冠疫情大流行前幾年，大型製藥股的本益比中值通常與 S&P 1500 指數本益比相同，目前的差距幾乎至少是 1990 年以來最大。

Wolfe Research 投資長 Chris Senyek 寫道：「我們目前最愛醫療保健產業，因為它具有防禦性特質，而且長期來看，許多領域仍很便宜，我們尤其偏愛大型製藥股。」

低本益比表明，這些公司不斷上升的獲利可能沒有完全反映在股價上。

例如，Merck 的本益比 11.6，該公司周四公布第一季 EPS 2.41 美元，高於分析師估計的 1.83 美元，且營收 159 億美元，也打敗預期的 146 億美元，激勵股價上漲近 5%，意味著該公司確認其獲利能力後，激勵市場買盤。

該產業中其他公司也將發布財報，投資者期待出現類似的動態。周五將發布財報的 AbbVie 本益比 11.6、5 月 4 日發布的 Regeneron 本益比 15，而隔日發布的 Vertex 本益比 18。

從長期來看，這些股票也是上上之選。根據 FactSet 的數據，分析師預期 Merck 2022 年後兩年的 EPS 年複合成長率達 6%，Regeneron 估為 4% ，而 Vertex 預期為 6%。在企業獲利和股價都面臨潛在挑戰之際，這樣的表現還不錯。