世界銀行：大宗商品價格飆升恐持續至2024年底

世界銀行週二 (26 日) 表示，貿易和生產中斷、俄烏戰爭加劇所導致的大宗商品價格飆升，可能會持續到 2024 年底。

世界銀行在《大宗商品市場展望》報告中表示，能源價格漲幅已達到 1973 年石油危機以來最高，並預計 2022 年將超過 50%，隨後在 2023 年和 2024 年放緩。同時，農業和金屬價格預計將在 2022 年上漲近 20%，隨後在接下來幾年從較高水準回調。

世界銀行公平成長、金融和制度副行長 Indermit Gill 表示，總體而言，這相當於自 1970 年代以來最大大宗商品衝擊。與當時的情況一樣，食品、燃料和化肥貿易相關限制，加劇了衝擊。

報告稱，由於各國需尋求替代貿易路線，並提高大宗商品產量，俄烏戰爭可能導致更持久的通貨膨脹，並拖延清潔能源轉型。能源價格急劇上漲，化肥成本上漲，可能導致糧食短缺，並阻礙全球減貧進程。

該行預估，小麥價格將上漲 40% 以上，名義價格今年將創下歷史新高，進而給依賴進口的發展中經濟體帶來壓力，尤其是依賴俄羅斯和烏克蘭的商品進口的國家。

報告預估，2022 年布蘭特原油均價將達到每桶 100 美元，創下 2013 年以來新高。歐洲的煤炭和天然氣價格也預期創下歷史新高，歐洲天然氣價格將較 2021 年增加一倍以上。

世界銀行高級經濟專家 John Baffes 表示，這將會產生持久的連鎖反應。高價格將影響糧食產量和品質，進而影響糧食供應、農村收入和窮人的生計。