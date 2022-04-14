〈財報前瞻〉廣告商琵琶別抱 Meta Q1恐再次遜於華爾街預期

臉書母公司 Meta (BF-US) 預定 4 月 27 日發布第一季財報，華爾街預料 Meta 又將面臨艱難一季。

從整體數位廣告產業放緩的跡象，以及蘋果 (AAPL-US) 對追蹤 iPhone 用戶活動設限的持續影響來看，這對社交媒體巨頭 Meta 來說並不是一個好兆頭。

RBC Capital 和 Oppenheimer 分析師周三 (13 日) 不約而同調降 Meta 第一季獲利預期。

RBC 分析師 Brad Erickson 將其目標價自 245 美元調降至 240 美元，但維持「優於大盤」的評級，他認為 Meta 的財報數字可能再次令華爾街失望。

Meta 周三上漲 0.4% 至每股 214.99 美元。

Meta 今年 2 月初公布 2021 年度第四季財報後，引發股票大拋售，因當時第一季財測遠低於華爾街的預期，且該公司警告，蘋果的政策變動令其 2022 年營收減少 100 億美元。

在與為中小型企業服務的廣告代理商檢視一輪過後，Erickson 更加相信 Meta 將再度公布艱困的季度業績，因此調降估值。

該分析師認為，Meta 公司的廣告定位或性能沒有明顯改善。「許多中小企業 (SMB) 首次考慮在臉書之外建立新的管道，所以數位廣告支出決策不斷變化，考量臉書的受眾規模和相對規模轉換優勢，我們預期在某些時點會出現逆轉，但這樣的說法短期內不太可能實現。」

加拿大皇家銀行分析師表示，一些廣告商縮減對臉書平台的支出，轉而將資金投向谷歌、抖音、LinkedIn 和網紅身上。此外，由於俄烏戰爭令人擔憂，歐洲企業對廣告支出更加謹慎，不利網路廣告。

Erickson 仍看好 Meta 股票長期表現，但他認為廣告商情緒短期內不太可能好轉。

Oppenheimer 分析師 Jason Helfstein 同樣維持 Meta 股票的「加碼」評級，但將目標價從 375 美元下調至 305 美元，其報告結論是，臉書和 Instagram 上的廣告定位沒有改善，一些廣告商已經將資金轉移到搜尋引擎和其他廣告平台上。

Helfstein 預料，Meta 近期業績將黯淡無光，主因俄烏局勢、歐洲經濟疲軟以及蘋果廣告政策逆風持續等衝擊。他指出，Meta 不再接受來自俄羅斯廣告商的廣告，而該部分佔 2021 年廣告收入的 1.5%，而其廣告總額 1/4 來自歐洲。Helfstein 將 Meta 2022 年和 2023 年營收預期均調降 9%。

MKM Partners 分析師 Rohit Kulkarni 在財報季到來前廣泛審視網路股，並警告，整個產業持續受到一系列宏觀問題的衝擊，包括俄烏戰爭、通膨、升息和持續不斷的新冠疫情。他尤其擔心俄烏戰爭會對歐洲經濟產生揮之不去的影響。

「雖然自 3 月中旬市場低谷以來，網路股已經回彈 15%，但我們相信俄烏的長期衝突恐擴散至歐洲第二季的前景。在這樣的情況下，我們認為，對歐洲和歐洲消費者有高曝險的企業恐怕面臨更高的風險。」

分析師擔憂的另一個點是利率，因為對汽車和房地產等利率敏感公司來說，升息可能影響這些企業的廣告支出。

他的建議是：堅守對歐洲曝險低、對全球供應鏈依賴程度最低、毛利率處於歷史高位，以及升息對其影響較小的股票。

他特別指出，共享乘車公司 Lyft (LYFT-US)、社交媒體平台 Snap (SNAP-US) 以及美國廣告科技公司如 Pubmatic (PUBM-US) 和 Integral Ad Science (IAS-US)，均符合上述描述。