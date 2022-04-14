遭沃爾瑪挖角不是重點 分析師擔憂PayPal難以實現財測

支付處理公司 PayPal (PYPL-US) 遭沃爾瑪 (WMT-US) 挖角財務長雷尼 (John Rainey)，但此點並非分析師在 PayPal 發布財報前所關注的危險訊號。

雷尼將在 PayPal 留任到 5 月下旬，並於 6 月 6 日出任沃爾瑪財務長。在 PayPal 尋找長期繼任者期間，財務和投資者關係高級副總裁 Gabrielle Rabinovitch 將擔任臨時財務長。

PayPal 今年第一季營收和獲利很難與一年前相比，因一年前受到新冠疫情驅動，電商業務攀抵高峰。自從今年 2 月公布了 2021 年第四季財報後，分析師對雷尼的退出並不那樣擔心，反而更關注 PayPal 的財測數字。

PayPal 預期，2022 會計年度 EPS 介於 4.60 美元至 4.75 美元之間。據 FactSet 調查，分析師預估為 4.64 美元。

Susquehanna 金融集團分析師 James Friedman 在周三 (13 日) 發布的研究報告說：「雖然雷尼財務長跳槽令人意外，但我們認為臨時財務長 Gabrielle Rabinovitch 非常了解公司，可穩定軍心，然而，我們擔心的是 PayPal 實踐財測的能力。」

此外，升息和俄烏戰爭對該公司造成的衝擊也令人擔心。

Evercore ISI 分析師 David Togut 表示，距離該公司發布財報僅剩下 14 天，但該公司沒有更新或重申財測，這是近期投資者對 PayPal 最大的擔憂，因為「管理階層很大程度上知曉第一季獲利數據，也理應清楚 2022 年更新後的財測數據。」

但 Togut 仍樂觀看待 PayPal 股票，給予「優於大盤」的評級，目標價 245 美元，理由是該股本益比處於低谷，僅其 2023 年 EPS 估值的 18 倍。

無獨有偶，雷尼離開的消息公布後，瑞穗證券分析師 Dan Dolev 在研究報告表示，他們仍喜歡 PayPal 股票。「我們預料股市會出現負面反應，但從估值和強大的品牌影響力的角度來看，PayPal 股票仍具有吸引力。」Dan Dolev 給予 PayPal 股票「買進」評級，目標價 175 美元。

PayPal 周三下跌 3.08 美元或 2.85%，收 每股 105.17 美元，今年迄今已下跌 44%。然而，沃爾瑪同日上漲 3.99 美元或 2.6%，收每股 157.22 美元，今年迄今約上漲 8%。

