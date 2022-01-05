不只在美國與特斯拉競爭 Lucid今年開始在歐洲銷售電動車

同樣位於加州的特斯拉 (TSLA-US) 競爭對手、電動車製造商 Lucid (LCID-US) 計劃今年開始在歐洲銷售其汽車。

該公司 4 日在回應一位推特用戶有關一些 Lucid 新車主的照片是否在英國拍攝時，宣布其歐洲擴張計畫。

該公司推文指出，「今年將開始向歐洲市場擴張。請繼續關注特定國家和地區的交車資訊。」

Lucid 的第一款車型稱為 Air sedan，在去年 9 月於亞利桑納州 Casa Grande 新廠開始商業生產後，於 10 月底開始交車價值 16.9 萬美元的「夢幻版」旗艦車款。該車型具有領先同業的 520 英里續航里程。

與特斯拉一樣，Lucid 也在努力開發自駕技術，使其汽車能夠安全地自動駕駛。

諮詢公司 Accenture 汽車業主管施密特 (Axel Schmidt) 表示，科技公司在讓自駕車上路的規劃中「低估了所有挑戰」。

他說，到 2030 年，60% 到 70% 的新車將具有「2 級」自動駕駛能力，也就是可以輔助轉向、保持在正確車道上並控制速度，但除非達到「第 5 級」，否則車輛將無法安全駕駛。

2020 年 1 月，Lucid 開始在 15 個歐洲國家和地區接受其旗艦 Lucid Air 房車的線上預訂，包括奧地利、比利時、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、義大利、摩納哥、荷蘭、挪威、西班牙、瑞典、瑞士和英國。但該公司尚未具體說明何時交車。

成立於 2007 年的 Lucid 去年 7 月經由 SPAC 交易上市，估值約為 240 億美元。當時它告訴投資人，預計在 2022 年生產 2 萬輛 Lucid Air 房車，營收超過 22 億美元。

4 個月後，Lucid 的市值達到 899 億美元，超越福特。該公司高管告訴投資人，其首批汽車的訂單已經增加，並且其 2022 年的生產計劃仍按計劃進行。當時，它表示其 Air 房車的訂單已超過 1.7 萬輛，高於第 3 季的 1.3 萬輛。

然而，12 月時 Lucid 披露美國證券交易委員會 (SEC) 可能對該公司的 SPAC 交易進行公開調查，股價聞聲大跌約 20%。如今，Lucid 的估值約為 650 億美元，遠低於去年飆升至 1 兆美元的特斯拉。另一家電動車新創公司 Rivian (RIVN-US) 於 11 月上市，市值約為 910 億美元。