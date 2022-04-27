比特幣回撤至3.8萬關卡 與美股科技股相關性創高

隨著圍繞馬斯克 (Elon Musk) 收購 Twitter 的炒作情緒消退，對全球經濟狀況的擔憂再次成為焦點，加密貨幣市場周二 (26 日) 跟隨美股主要科技股下挫，失守重要的心理關卡，比特幣由 4 萬美元以上價位，回撤至 38000 美元附近。

據 Coindesk 報價，截至台北時間 14:13，比特幣 (BTC) 報 38411 美元，24 小時挫 5.35%，以太幣 (ETH) 也下跌 5.2%，至 2845 美元。此前狂漲的狗狗幣 (DOGE) 快速回吐獲利，24 小時跌 12.14%，報 0.140749 美元。

FXL 分析師 Skerdian Meta 表示，從技術分析觀點，如果比特幣未能突破 39200 美元的關口，它可能會繼續下跌。一旦跌破 37500 美元支撐位，可能預示另一波跌勢的開始。

比特幣周二的跌勢與美股大致同步，美股周二受挫，那斯達克指數下滑近 4%，費城半導體指數的跌幅更達到 4.38%。市場情緒指標重新降至「極度恐懼」區間，比特幣貪婪與恐懼指數落至 21。

數據顯示，比特幣與納斯達克 100 指數的 90 天相關性，自 2020 年以來一直保持高點，目前高於 0.6，更達到紀錄新高，意味兩者的走勢較過往更為同步。

比特幣與科技股走勢相關性 (圖表取自 coindesk)

加密交易平台 XBTO 的市場主管 Joe Haggenmiller 指出，在過去的幾年裡，加密貨幣與股票市場的聯繫更加緊密，最近還與債券市場相關。如果經濟陷入衰退，這種趨勢可能會繼續，主要的加密貨幣將在中短期將隨著美股上漲與下跌。

Twitter 名稱為 Rekt Capital 的加密貨幣分析師表示，比特幣回到長期的支撐價位，自年初以來，比特幣就一直在有限的區間波動，目前在 3 萬多美元仍有強大的支撐。