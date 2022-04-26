鉅亨美股雷達：微軟、Alphabet將公布財報 方舟繼續減持特斯拉股票

美股重要看點：

多家美企將在盤後公布財報，包含微軟 (MSFT-US)、Alphabet(GOOGL-US) 等。美國 10 年期公債殖利率來到 2.791%，美股期貨週二 (26 日) ，道瓊期貨跌 0.37%，標普 500 期貨跌 0.36%，那斯達克 100 期貨跌 0.38%。

大摩美股策略師 Michael Wilson 週一 (25 日) 警告，美股正透露出不祥之兆，上週四和週五防禦性類股與週期性板塊一同下跌，這些近期表現相對良好的板塊無一倖免，顯示標普指數正面臨陷入熊市的風險。

Wilson 指出，鑒於防禦性股票現在價格昂貴，上漲空間有限，投資人難以在股市中找到安全避風港，標普似乎已經準備好加入熊市陣營，預計下個月左右將從 1 月份的高點回落 20%。

Crossborder Capital 執行長 Michael Howell 認為經濟衰退的可能性越來越大，股市拋售還有 20% 的路要走，熊市風險即將逼近。

聯準會最快在 5 月縮減規模約 9 兆美元的資產負債表，並且可能大幅升息，Howell 指出，一般情況下，聯準會緊縮週期將導致標普下跌約 15%，如果經濟衰退加劇，跌幅達 30%，如果銀行業發生危機，則將暴跌 50%。

微軟即將公布第 3 財季業績，投資人可能會再次看到該公司安全部門的成長。勒索軟體攻擊最近再現增加，導致企業、小公司和公共部門的支出激增。今年稍早，俄羅斯入侵烏克蘭後，美國政府警告稱網絡安全威脅更大。

俄烏戰爭的發展也繼續成為投資人關注的焦點。周日 (24 日) 在基輔舉行的一次高階會議上，美國承諾提供超過 7 億美元的軍事資金，以幫助烏克蘭和其他中歐和東歐盟國參與戰爭。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月耐用品訂單月率 (%)，預估 1，前值 - 2.2

美國 2 月房價指數月率 (%)，前值 1.6

美國 4 月 CB 消費者信心，預估 108，前值 107.2

重要個股動態：

推特（Twitter）董事會周一（25 日）達成最終協議，同意特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克以每股 54.20 美元現金收購，該筆交易總金額為 440 億美元，交易預計在今年晚些時候完成，屆時推特將成為一家私人公司。

推特聲明表示，投資人每持有一股推特股票將獲得 54.20 美元，較 4 月 1 日收盤價高出 38%，該日是馬斯克公布持有該公司大量股權之前的最後一個交易日，當時引起推特股價大漲一度暫停交易。

推特董事會一致批准這筆交易，預計將在今年晚些時候完成收購，不過還需等推特股東與監管機構批准。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

儘管不久之前，Cathie Wood 才大幅上調特斯拉 (TSLA-US) 的長期目標價，但她旗下方舟投資 (Ark Investment Management) 的短期操作，卻是一直逢高賣出所持有的特斯拉股票。

在馬斯克 (Elon Musk) 達成推特 (TWTR-US) 收購這天，Wood 旗下方舟投資賣出 8295 股特斯拉股票，估計價值 828 萬美元。

特斯拉股價周一 (25 日) 收盤下跌 0.7%，至 998.02 美元，這家電動車龍頭股價今年迄今下跌約 16.8%。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

臉書母公司 Meta 周一（25 日）表示，其首家「元宇宙」(Metaverse) 實體店「Meta Store」將於 5 月 9 日開幕，坐落在美國加州 Burlingame，占地約 1,550 平方英尺，店內會展示 Quest 2 VR 頭戴式裝置、視訊通話設備 Portal 以及與雷朋合作的擴增實境（AR）眼鏡，供顧客試用或購買。

不過目前雷朋智慧眼鏡外，其他設備都可以在店內購買。該公司表示，這些產品也能在 meta.com 線上商店選購，並稱 Meta Store 的目標是向大眾展示公司目前產品的未來可能性，以及未來元宇宙的展望。

Meta 已投資 100 億美元計畫在明年打造元宇宙，該公司執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）認為這個虛擬世界將成為工作、社交與遊戲的標準。然而外媒報導指出，Meta 距離實先這一目標仍需幾年時間。