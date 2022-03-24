歐洲峰會陸續召開 10年期美債殖利率回升近2.4%

10 年期美國國債殖利率周四 (24 日) 早盤交易在 2.39% 左右，世界各國領導人正在開會討論烏克蘭進行中的戰爭。

美東時間上午 7 點，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 6.9 個基點至 2.39%。30 年期國債殖利率攀升 5.4 個基點至 2.574%。殖利率與價格成反比，1 個基點等於 0.01 個百分點。

周四將有 3 場重要會議舉行，包括在布魯塞爾舉行的北約 (NATO) 特別峰會、歐盟領導人會議和 7 國集團 (G7) 會議。

北約秘書長 Jens Stoltenberg 周四在會前表示，俄羅斯總統普丁在入侵烏克蘭方面犯了一個「重大錯誤」。

預計周四將宣布對烏克蘭的額外援助，以及對俄羅斯的額外制裁。

對通膨的擔憂和升息仍然是投資人最擔心的議題。聯準會 (Fed) 主席鮑爾在周一 (21 日) 的講話中表達了更加強硬的語氣，他表示，Fed 可能會更積極地升息。在經濟不確定之際發表的這番評論導致 10 年期美國國債殖利率飆升，周三 (23 日) 觸及 2.41%。

瑞銀全球財富管理首席投資辦公室投資溝通主管 Kiran Ganesh 周四表示，最近殖利率的上升已經開始使「部分投資級債券在現階段對我們來說看來更有吸引力」。

Fed 理事華萊士 (Christopher Wallace) 將於美東時間周四上午 9:10 在 Tel Aviv 大學和 Rutgers 大學的網路研討會上討論美國房地產市場。

在經濟數據方面，每周申請失業救濟金人數和 2 月耐久財訂單數量將於美東時間上午 8:30 發布。

Markit 3 月採購經理人指數 (PMI) 初值將於美東時間上午 9:45 發布 。

周四將拍賣價值 350 億美元的 4 周票據和 300 億美元的 8 周票據。