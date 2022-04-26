史上首次！中國央行下調外匯存準率 釋出什麼信號？

在中國新冠肺炎疫情反覆、美國聯準會（Fed）加快升息腳步等因素影響下，近來人民幣匯率大幅貶值，促使中國人民銀行出手，首度調低外匯存準率，以穩定市場預期。

人行在周一（25 日）晚間宣布，為提升金融機構外匯資金運用能力，決定自 5 月 15 日起下調金融機構外匯存款準備金率 1 個百分點，即外匯存準率從 9% 降至 8%。

中國央行下調外匯存準率。(圖: 人行)

外匯存款準備金率是指金融機構存放在央行的外匯存款準備金與其吸收外匯存款的比率。

這是人行首度下調外匯存準率，此前都是上調外匯存準率。去年央行兩度上調外匯存準率，調整幅度累計達 4 個百分點。

離岸人民幣兌美元匯率周一接連貶破 6.53、6.54、6.55、6.56、6.57、6.58、6.59 及 6.6 關口。同日，人民幣兌美元即期匯率日間收盤報 6.5544，較上個交易日跌 669 個基點。

此次人行調整外匯存準率釋出什麽信號？專家普遍認為，這是央行向外匯市場釋出「穩」的信號，有助於人民幣匯率保持基本穩定。

植信投資研究院首席經濟學家連平說：「政策含義是非常明確的，希望人民幣貶值壓力能夠減輕。流動性釋放後，有助於平抑市場的供求關係。」

中銀證券全球首席經濟學家管濤說：「央行對於存款準備金率的操作大多為 2 個百分點，此次調整為 1 個百分點，是因為最近人民幣匯率調整比較快，央行此時通過這一操作釋放信號」。

中信證券首席經濟學家明明則表示，近期人民幣匯率波動較大，人行下調外匯存準率，有助於增加市場外匯供給，實現外匯供需平衡，有助於穩定市場預期，也有助於穩定人民幣匯率，從而對整個金融市場的穩定發揮積極作用。