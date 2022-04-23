上海封城衝擊 南韓新政府可望祭補貼吸引企業回流、推供應鏈多邊化

因上海封城加劇供應鏈壓力，打亂南韓企業生產，南韓總統職務交接委員會考慮將「促進企業回流」作為新政府未來的重點政策，盼加快腳步調整供應鏈，擺脫對中國的高度依賴。

新冠疫情肆虐下，上海被迫實施防疫封控，拉長往返中韓兩地的運輸時間，這對長期仰賴中國製零件的部分南韓企業造成影響，範圍擴及車載電池、電子與石油化學等產業，在上海擁有生產據點的韓企則面臨更直接衝擊。

南韓總統職務交接委員會副委員長權寧世近日表示，上海封城已導致 3000 多家韓企遭受重大衝擊，呼籲對有意回流的企業提供大力支持。

韓媒《每日經濟》援引委員會核心人士報導稱，委員會正在考慮將「促進企業回流」指定為下屆政府的主要政策課題，潛在措施包含提供企業補助、稅收減免等優惠措施。

除了企業回流外，專家還認為南韓新政府可能採取供應鏈多邊化政策，或是參與美國關鍵產業供應鏈重組等。

南韓國際經貿學者指出，供應鏈修復能力將成為下一屆南韓政府經濟安保政策的核心，未來南韓經濟與中國脫鉤是不可避免的。

事實上，拉開與中國的距離，在一定程度上也符合南韓自身需求，南韓貿易協會近期報告便指出，全球供應鏈去中國化已經開始，長期來看，中國對全球價值鏈、供應鏈的參與和依賴程度勢必有所降低，因此，南韓有必要改善對中國的過度依賴。

南韓對外經濟政策研究院高級研究員鄭衡坤說，未來的關注焦點在於半導體、電池等尖端技術產業，美國已採取有力的技術管制措施，其他已開發國家也跟進實施類似政策，後續動向仍有待觀察，但預計南韓也會跟隨這項趨勢。

有學者認為，尹錫悅政府極有可能加入美國的印太經濟框架，這將加快南韓經濟與中國脫鉤，但也表示，中韓兩國經濟長期互相依賴，不可能完全脫鉤，因此全面斷絕與中國的經濟關係並不可行。