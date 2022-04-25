半導體產業人才荒 台積電射三箭留才

面對半導體產業人才荒，各家廠商近來陸續祭出措施留才、攬才，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 近一兩年來，除進行結構性調薪、且今年傳調薪幅度優於往年外，也發行限制員工權利新股，最新措施傳將全面補助員工買公司股票，積極留才不遺餘力。

台積電今年將持續徵才超過 8000 人，並傳出將對員工全面實施買股補助，員工每月可從薪資扣除一定額度買公司股票，公司將補助一部分，7 月可望開始實施，這也是台積電首度補助員工購買自家股票。對此，台積電表示，下月董事會有機會討論細節。

台積電去年已進行全面結構性調薪，調薪幅度達 20％，提高基層員工每月固定薪酬，且台積電每年 4 月都會進行年度例行性調薪，據悉，台積電將全球通膨及半導體人才短缺等因素綜合考量，今年平均調薪幅度將達 8％，大幅優於往年的 3-5％。

針對高階主管方面，台積電今年也首度實施限制員工權利新股，並採獎酬連結股東利益與 ESG 績效，配發股票採信託及分 3 年核發，達到績效與續任才能領到股票獎勵。

此外，台積電高階主管近一兩年來，也多次申報贈與持股給家人，營運組織資深副總經理秦永沛 19 日申報轉讓 2000 張持股給太太陳靜蘭；3 月底歐亞業務資深副總經理何麗梅也與先生劉淙漢，各贈與一雙兒女台積電股票 170 張 738 股。

台積電總裁魏哲家去年 10 月也申報轉讓股票 1000 張，贈與妻子牛慶容，12 月再申讓持股贈與 3 個兒子魏大統、魏大綱、魏大維，共 600 張持股；台積電董事曾繁城去年 12 月公告申讓 5000 張台積電持股，贈與妻子陳韓。

