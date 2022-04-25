馬斯克收購推特在望 狗狗幣雞犬升天

根據外媒報導，推特有可能接受特斯拉執行長馬斯克提出的收購邀約後，推特周一（25 日）早盤股價大漲逾 3%，與此同時，馬斯克鍾愛的加密貨幣狗狗幣也雞犬升天，在當天加密貨幣的一片跌勢中一枝獨秀，截稿前漲近 5%。

狗狗幣的持有者或許會感謝馬斯克收購推特的雄心壯志，狗狗幣一直是馬斯克最愛的加密貨幣，他也直言不諱自己加密貨幣的支持者，上個月曾表示自己不會出售狗狗幣，並且還會持續繼續持有比特幣與以太幣。

狗狗幣持有人盼若收購案成真，推特在馬斯克的領導下能出現更多應用，推特去年推出小費功能，讓用戶能以比特幣打賞創作者。截稿前根據 GoinGecko 數據，狗狗幣 24 小時內上漲 4.5%，報 0.138619 美元。

去年底馬斯克宣布，特斯拉開放接受狗狗幣付款，舉凡皮帶扣、口哨，以及特斯拉全地形四輪車 Cyberquad 兒童版都可用狗狗幣購買，接著他在今年初也向麥當勞 (MCD-US) 喊話接受狗狗幣作為付款方式。

加密貨幣周一受到中國疫情與全球經濟成長放緩的恐慌影響，比特幣在上周末跌破 4 萬美元後持續疲軟，截稿前比特幣 24 小時內下跌 2%，報 38,830 美元，其他加密貨幣如以太幣、幣安幣、瑞波幣等一面倒，24 小時內分別跌 2.2%、2.6%、5.1%。

根據華爾街日報（WSJ）上周末報導，馬斯克將與推特高層見面，討論以每股 54.20 每元收購提議，目前進展順利，交易有望在周一完成，包括紐約時報（NYT）、路透也報導收購可能會在周一宣布。

截稿前，推特 (TWTR-US) 上漲 3.37%，每股暫報 50.64 美元，特斯拉 (TSLA-US) 略跌 0.6%，每股暫報 999.02 美元，跌破 1,000 美元關卡。