〈美股熱門股〉分析師看衰推特財報 料業績出爐前敲定收購避免股價受影響

推特周一（25 日）傳出將接受馬斯克的收購邀約，同日 CNBC 報導指出，華爾街分析師普遍不看好推特即將在周四（28 日）公布的第一季財報，因此推特可能會在財報出爐前答應收購，一方面能推升股價走高，另一方面是能避免股價受財報影響下跌。

截稿前，推特 (TWTR-US) 盤中股價上漲 5.19%，每股暫報 51.47 美元，市值為 392.7 億美元。

美國知名投研機構 Zacks 上的共識預期顯示，推特第一季每股獲利將年減 68.8% 至 0.05 美元，營收預期為 12.2 億美元，較去年同期成長 18.1%。

在過去的 30 天內，投資人對推特第一季每股獲利的普遍預期下調 7.89% 至當前水準，反映在這段時間內，華爾街分析師們整體來說並不看好該公司今年首季業績。

調研公司 Gordon Haskett 在周一的報告稱，「對於那些知道自己掌握著壞消息的人來說，今天或明天鎖定一筆交易聽起來很有吸引力。」並提到馬斯克的出價是每股 54.20 美元，而推特當日早盤股價僅略高於每股 50 美元。

Wedbush 分析師 Dan Ives 同日表示，推特廣告模式正在放緩，訂戶成長繼續構成挑戰，並稱推特將於本周四美股開盤前公布第一季財報，可能不會有什麼好消息，因此隨著馬斯克的出價越來越高，將給該公司帶來進一步的壓力。

KeyBanc 上周報告指出，由於俄烏戰爭影響，推特已禁止在俄烏兩國投放廣告，此外歐洲廣告支出疲軟也可能影響第二季財報展望。

CNBC 財經名嘴 Jim Cramer 也認同華爾街分析師看法，預料推特上季業績表現可能不佳，稱推特是幾乎不得不接受馬斯克的收購協議。

推特曾訂下一個野心勃勃的業績目標，即在 2023 年底前達到 3.15 億可獲利的日活躍用戶（DAU），且當年營收至少翻一倍。

不過金融投資機構 Loop Capital 周一報告顯示，華爾街對推特的成長目標持懷疑態度，這讓推特董事會更難相信經風險調整後的推特長期基本市值能遠遠超過馬斯克出價。截稿前，推特拒絕對收購消息置評。