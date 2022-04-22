眾院共和黨員要求推特保留所有馬斯克收購要約往來細節

18 名眾議院共和黨員周五 (22 日) 聯合要求推特 (TWTR-US) 董事會保留所有與馬斯克 (Elon Musk) 收購該公司的要約相關的所有記錄，如果該黨在今年秋天贏得多數席位，可能會發起一項國會調查。

眾議院司法委員會的共和黨籍議員致函要求推特董事會主席泰勒 (Bret Taylor) 保留來自官方或個人帳戶包括透過加密軟體的任何訊息，只要這些訊息與推特考慮馬斯克的要約有關。

由司法委員會副主席俄亥俄州共和黨眾議員喬丹 (Jim Jordan) 領銜的信中指出，「隨著國會繼續檢視大型科技公司以及如何最佳地保護美國人的言論自由權，請將這封信視為正式請求，要求您保留與馬斯克收購推特的提議有關的所有記錄和材料，包括推特對這些提議的考慮和回應，以及推特以馬斯克的提議對其股東利益的評估。」

信中提到，「您應將這份通知解釋為採取一切合理措施的指示，以防止有意或無意地破壞或更改所有文件、通信和其他訊息，包括電子訊息和元數據，這將會或可能對國會調查具有參考性。」

這份信函表明，如果共和黨在 2022 年期中選舉中奪回眾議院多數席位，他們可能會對推特發起調查，特別是如果該公司拒絕接受特斯拉 (TSLA-US) 和 SpaceX CEO 馬斯克的收購要約。在共和黨的控制下，眾議院司法委員會可以決定傳喚有關董事會內部審議的記錄。

這不是推特第一次引起共和黨國會議員的注意。

該平台已成為一些保守派成員的箭靶，他們指責推特以意識形態為由不公平地刪除或掩蓋貼文。推特否認曾這麼做，並表示它是根據其社區準則執行標準。

在周五給泰勒的信中，議員們寫道：「關於推特未來治理的決定無疑將對美國的公共言論產生影響，並可能引發新的立法準備，以促進維護網路言論自由。此外，董事會對馬斯克收購推特提議的反應，以及外界對馬斯克在未來推特中角色的反對立場，也都令人擔憂。」

推特在 2020 年 10 月成為共和黨批評的焦點，當時它遮蔽了《紐約郵報》一篇報導的聯結，該報導指現任總統拜登的兒子亨特在他父親擔任副總統時，試圖將他父親介紹給一家烏克蘭公司的高階管理人員。報導發表後，拜登競選團隊的一位發言人表示，從未舉行過這樣的會議，《紐約郵報》「從未向拜登競選團隊詢問這個故事的關鍵要素」。

推特當時表示，它阻止該報導的聯結，是因為它違反了其遭駭材料政策，且其中包含電子郵件地址等個資也違反該公司的規定。當時的 CEO 多爾西 (Jack Dorsey) 後來表示，阻止該報導的聯結是「錯誤的」，並表示推特更新了政策以反映這一點。這起事件在推特上激起右翼人士的批評，許多人認為該公司以意識形態為由不公平地屏蔽了這篇報導。