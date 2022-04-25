傳馬斯克與推特管理層會面 洽談430億美元收購協議

據報導，有知情人士表示，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克在週日 (24 日) 與推特 (TWTR-US) 的管理層會面商談，似乎顯示推特不再抗拒馬斯克的 430 億美元收購提議。

馬斯克在幾天前透露出主動收購的融資計劃，其中也包含了大摩 (Morgan Stanley) 和其他金融機構的支持。知情人士表示，如今推特對於討論收購交易的態度基本上較先前更為開放。

有報導指出，為了推動收購提議，馬斯克在上週五 (22 日) 就已私下會見了幾位推特股東。另有消息指出，馬斯克在最近幾日已經向推特董事長 Bret Taylor 表示，他不會調整對該公司的每股 54.20 美元的收購報價。知情人士認為，收購交易最快可能在本週敲定。

先前推特曾表示願意討論收交易，不過董事會卻啟動了「毒丸」計劃來反制馬斯克的敵意收購，該計劃將使包括馬斯克在內的任何投資者，若想收購超過 15% 推特股權，都要付出更高的成本。

馬斯克上週四 (21 日) 向美國監管機構提交的一份文件顯示，特斯拉執行長馬斯克已準備好 465 億美元的資金要來收購推特，包括 210 億美元的股權和 125 億美元的保證金貸款，這讓推特董事會面臨協商壓力。週四也有消息傳出，馬斯克可能與美國私募股權巨頭 Thoma Bravo 合作收購推特。

自馬斯克發起收購提議以來，推特股價已上漲逾 6%，不過仍然較馬斯克的出價低了近 10%，表明投資人對於推特併購前景持懷疑態度。