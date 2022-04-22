鉅亨美股雷達：鮑爾表態支持加速升息 傳馬斯克聯手Thoma Bravo收購推特

美股重要看點：

美將公布 4 月製造業 PMI。美國 10 年期公債殖利率來到 2.920%，美股期貨週五 (22 日) 下跌，道瓊期貨跌 0.20%，標普 500 期貨跌 0.18%，那斯達克 100 期貨跌 0.11%。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾周四 (21 日) 出席國際貨幣基金 (IMF) 舉辦的會議上表達了他迄今為止最激進的看法，指出目前美國的通膨率大約是 Fed 目標 2% 的 3 倍，支持進一步積極收緊政策平抑通膨，認為提前升息的觀點是合理的，包括在 5 月的貨幣政策會議上討論升息 2 碼。

隨著聯準會官員強化鷹派觀點，華爾街正在調高升息預期。野村 (Nomura Holdings Inc.) 成為近期看法最激進的機構，他們預計，聯準會將在 5 月升息 50 個基點 (2 碼) 後，在 6 月和 7 月再分別升息 75 個基點 (3 碼)。

儘管如此，隨著美股財報季持續，小摩策略師認為，市場對標普 500 指數成分股公司的第一季獲利過度悲觀，看好美國企業獲利輕鬆擊敗華爾街預期。小摩策略師團隊認為，今年 Q1 標普 500 企業有望實現 4% 至 5% 的利潤成長，優於市場預期。

小摩策略師稱，即使處在總體經濟和地緣政治風險、高利率、供應鏈衝擊和強勢美元的背景中，企業基本面仍具韌性，並反映在分析師的 EPS 預期上。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 4 月製造業 PMI 初值，預估 58.2，前值 58.8

重要個股動態：

Snap (SNAP-US) 周四 (21 日) 盤後公布第一季獲利和營收遜於華爾街預期，且第二季營收成長預期令人失望，但每日用戶年增 18% 高於預期，盤後股價震盪，一度下跌 4%，又拉回上漲 7%。

Snap 第一季營收總額年增 38%，但淨損擴大，且年度自由現金流降低。

Snap 預期第二季營收年增 20% 至 25%，低於華爾街預期的 28%，但每日活躍用戶預計 3.44 億人，高於華爾街預期的 3.414 億人。

SNAP 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

天風國際分析師郭明錤週四 (21 日) 推文指出，在中國封城的影響下，蘋果正加速推動在「非中國」的新品開發據點，減少對中國依賴的願望已成為一項實際行動。

郭明錤週四推文指出， 蘋果新產開發據點幾乎都在中國。大約 2 年前首次爆發新冠肺炎時，蘋果首度認真評估在非中國建立新產品開發據點，但在內部僅止於提案計畫。然而，在近期中國封城後，為了降低供應鏈管理風險，在非中國建立新產品開發據點不再是提案計畫，而是行動計畫。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《紐約郵報》週四 (21 日) 報導，全球首富馬斯克正與美國私募股權巨頭 Thoma Bravo 就合作收購推特一事談判，據悉，這可能馬斯克推進敵意收購推特的關鍵。

消息人士指出，馬斯克正在與專注於技術領域的 Thoma Bravo 就合作收購推特一事進行談判，由於馬斯克不想出售特斯拉持股等方式來籌款，因此與 Thoma Bravo 聯手可能是馬斯克收購推特的關鍵。

馬斯克週四向美國監管機構提交的一份文件顯示，特斯拉執行長馬斯克已準備好 465 億美元的資金要來收購推特，包括 210 億美元的股權和 125 億美元的保證金貸款，這讓推特董事會面臨協商壓力。