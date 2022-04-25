調研：美國第一季GDP成長率恐降至1%

本週投資人接迎來一連串重要經濟數據，包括美國第一季經濟成長數據以及更多通膨數據。調研機構預估，美國第一季國內生產總額 (GDP) 成長率將降至 1%。

Refinitiv 的預測調查數據顯示，美國今年第一季 GDP 季增年率將僅有 1%。而亞特蘭大聯邦儲備銀行的 GDPNow 模型預測則顯示，經季節調整後美國第一季 GDP 季增年率為 1.3%。

相關預測意味著，與美國 2021 年第四季的季增年率 6.9% 相比，美國今年第一季經濟成長將大幅放緩，恐怕將創下自 2020 年第二季疫情爆發導致的衰退以來，最疲弱的季度增長。

經濟學家先前就預期美國經濟成長最終會放緩。但是，即使與疫情爆發前時期相比，1% 的成長速度也很令人失望。

導致美國第一季經濟成長放緩有幾項因素。首先，企業在去年第四季重建庫存，提振經濟活動。但 Action Economics 經濟學家說，備貨的情況在 2022 年第一季已逐漸消退。

再者，美國第一季初 Omicron 變種病毒肆虐，感染人數激增，當局被迫重啟部分封鎖限制措施。儘管衝擊是短暫的，但也帶來部分長期影響。

此外，持續高漲的通膨也給經濟成長帶來壓力。物價持續飆升令人憂心，加上俄烏衝突爆發後更使得汽油價格大幅飆升，3 月份汽油銷售額增長了近 9%。3 月份的數據顯示，美國整體零售銷售額幾乎由汽油價格推動。