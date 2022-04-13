美電信巨頭積極拓展5G FWA 今年用戶可望大幅成長

美國電信巨頭 Verizon (VZ-US)、AT&T (T-US)、T-Mobile (TMUS-US) 即將公布第一季財報，美國投資銀行 Cowen 預測，隨著電信商積極發展 5G 固定無線存取網路 (FWA) 市場，今年全球用戶將大幅成長。

Cowen 表示，由於現階段 5G 沒有太多資料流量龐大的實際應用，目前電信商 5G 容量仍非常足夠，因此，T-Mobile 和 Verizon 等電信商正在積極進入 FWA 市場，對一般用戶提供 FWA 服務以便從過剩 5G 容量中獲利。

Cowen 預測，Verizon、T-Mobile、Starry 等 FWA 服務商今年總計將新增 230 萬用戶，未來幾年將持續成長，預計 2025 年 Verizon 的 FWA 用戶將達到 500 萬人，T-Mobile 上看 800 萬人。

大摩預估，第一季 Verizon、T-Mobile 5G FWA 新用戶將增加 40 萬人，較前一季新增 30 萬人進一步成長，其中 T-mobile FWA 第一季新用戶數可望達到 27.5 萬人，今年新用戶將增加 100 萬人。

New Street 分析師表示，今年有線網路成長將放緩，而光纖網路用戶數略增，而 FWA 服務將有所成長，DSL 用戶將會持續下滑。

(圖: New Street)

智易於先前法說會表示，目前歐洲、美洲、亞太地區 5G 都有不錯需求，特別在 FWA CPE 已有一些出貨成績，去年電信商客戶 5G FWA 用戶跳躍式成長，預期 5G 市場的設備需求會持續往上。