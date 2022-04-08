T-mobile 5G FWA主供應商供貨不順 傳找上智易救火

根據外電周四 (7 日) 報導，T-mobile 指出，5G FWA 自去年起推出後因為晶片短缺導致出貨不順，其中主要供應商 Nokia 閘道器嚴重缺貨，為了舒緩瓶頸，找上智易等供應商增加供應來源，智易 (3596-TW) 不回應單一客戶，僅表示以量來看，今年 5G 產品中，FWA CPE 確實是營運主要動能。

智易 3 月營收 36.24 億元，月增 10.4%、年增 6.6%；第一季營收 102.9 億元，季增 1.1%、年增 7%，3 月、第一季都寫下掛牌以來新高，顯見 5G FWA CPE 出貨動能也開始發酵。

T-Mobile 指出，家用網通需求相當強勁，為了維持供貨穩定，因此增加路由器的上游供應商，提高產品出貨動能，至 3 月止缺貨狀況已有舒緩，也顯示多供應商策略發酵。

T-mobile 財務長 Peter Osvaldik 預估，今年將持續維持多供應商策略，以讓 5G 產品出貨跟上旺盛的需求。市場解讀，智易此舉等同拿下 T-Mobile 訂單，有助今年營運。

T-mobile 的 5G FWA 持續出貨，居家聯網業務將顯著成長，大摩估第一季 T-mobile FWA 新用戶數可望達到 27.5 萬人，今年新用戶將增加 100 萬人。

T-mobile 統計，至去年第四季，FWA 用戶 64.6 萬人，是 2020 年用戶數的 6.46 倍，預計 2025 年 FWA 用戶將高達 800 萬人。

智易第一季營收符合公司法說預期，智易預估，毛利率約落在 13-15%，今年營收則可望雙位數成長。