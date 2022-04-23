〈熱門股〉網通廠獲資金青睞 智易周漲逾10% 中磊創新高

在筆電、手機等消費性電子市場出現疲軟跡象後，網通產業可望開始取得空出的晶片產能，加上全球電信業積極布局 5G 終端設備，訂單需求強，網通股成資金避風港，大廠智易 (3596-TW)、中磊 (5388-TW) 本周股價漲幅逾 10%，啟基也有 8% 表現。

美國投資銀行 Cowen 預測，電信商正積極發展 5G 固定無線存取網路 (FWA) 市場，Verizon、T-Mobile、Starry 等 FWA 服務商今年總計將新增 230 萬用戶。隨著用戶數持續上升，網通設備需求也將維持強勁成長。Cowen 預計 2025 年 Verizon 的 FWA 用戶將達到 500 萬人，T-Mobile 上看 800 萬人。

電信巨頭 AT&T 周四 (21) 財報會議中便指出，5G 和光纖仍是公司主要投資領域，將持續加快光纖建置，並準備在下半年部署 5G 中頻段頻譜，預計 2022 年和 2023 年 AT&T 資本支出將達到 240 億美元。

相較電視、筆電、板卡、手機等消費性電子需求出現疲軟跡象，網通廠反而可望取得更多晶片，擺脫去年因消費性產品需求太旺，而產生的晶片排擠窘境，今年營收、獲利逐漸轉好。

中磊本周大漲 12.96%，單周成交量達 2.8 萬張，優於過去一個月平均量；法人總計買超 3042 張，其中外資買進 1111 張、投信買進 1317 張、自營商買進 614 張。

智易周漲 11.59%，單周成交量達 4.5 萬張，挑戰今年初以來最大量；法人總計買超 6874 張，其中外資買進 2193 張、投信買進 3913 張、自營商買進 768 張。

啟碁 (6285-TW) 本周也有 8.44% 的漲幅，單周成交量 1.85 萬張，創今年以來最大量；合勤控 (3704-TW) 則上漲 7.8%、正文 (4906-TW) 上漲 5.17%、台揚 (2314-TW) 上漲 4.4%，明泰 (3380-TW) 與仲琦 (2419-TW) 分別漲 4.33% 與 3.68%。