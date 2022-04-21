傳波音通知航空公司 787夢幻客機下半年恢復交機 

三位知情人士表示，波音公司 (BA-US) 已告知主要航空公司和零件供應商， 787 夢幻客機預計今年下半年恢復交機，對於渴望後疫情復甦時期到來的航空產業，這是關鍵的里程碑。

由於 787 客機結構缺陷，波音自近一年前起停止交機，導致庫存囤積，現金無法周轉，並削弱導致航空公司的運力。

恢復交機對波音未來幾月逐步增產 787 客機的計畫也相當重要，對於支撐遭到連環危機攻擊的供應鏈來說更是至關重要。

知情人士說，曾經設定 4 月交機的目標已經被推遲至 5 月，但估計會再推遲下去，此期間波音對約莫 100 架複合材料噴氣式飛機的結構缺陷進行檢查和維修，並須受美國航空安全監管機構審查。

波音已停止公開預測何時可獲准恢復交機。波音先前已將 787 夢幻客機這場工業風暴整體成本定在 55 億美元。

兩位知情人士表示，波音已通知航空公司，下半年可恢復交付，其中一人補充，今年第三季就可望重啟交付，但知情人士和其他產業消息警告，該交機目標一再延後。

波音發言人拒絕置評，稱由 FAA 將決定何時恢復交機。「一如我們曾說過的那樣，我們花費所需的時間，以確保我們符合嚴格規範。」

FAA 發言人說：「安全性決定時間表。」FAA 今年 2 月撤銷波音 787 噴氣式飛機的自我認證權力。

FAA 發言人補充，機構將保留該權力，直到確認波音能製造符合其設計標準的飛機並穩定交機。

波音預計 4 月 27 日公布財報，屆時投資者可了解 787 計畫的詳細資訊。

787 的問題削弱了航空公司提高運力的能力，並引發減產，使供應鏈再次受挫。此前因 737 MAX 墜機引起近 2 年安全禁令，加上新冠病毒危機，已讓供應鏈緊繃。

由於 787 延後交機，美國航空公司 (AAL-US) 今年 2 月表示，將停飛西雅圖和倫敦、洛杉磯和雪梨、達拉斯和聖地亞哥之間的航線，以及其他營運變化。

美國航空預計周四公布財報，該公司拒絕對波音交機時間表發表評論。

聯合航空發言人則提到 1 月時的評論，當時該公司預期今年上半年可以接收多達 8 架 787 客機，但該目標被推至今年夏季過後，迫使公司削減運力。

波音周三股價仍下跌 1.31%，收每股 183.55 美元。