雖重申長期看好特斯拉 方舟在財報日選擇賣股6630萬美元

Cathie Wood 領軍的方舟投資 (Ark Investment Management) 上周上調了特斯拉 (TSLA-US) 的 5 年目標價，不過在這家電動公司財報日當天，他們選擇賣出。

方舟投資周三 (20 日) 賣出特斯拉共 67884 股，估計價值 6630 萬美元。

特斯拉股價周三收盤下跌 4.96%，至 977.2 美元，但在發布強勁財報後，盤後上漲了 5.5%。今年迄今，特斯拉下跌了 18.6%。

特斯拉一直是方舟投資的重倉股票，也是 Wood 旗下 ETF 過去幾年表現出色的主因。在周三之前，方舟的 3 檔 ETF，共持有約 147 萬股特斯拉股票，價值 15 億美元。

這 3 檔 ETF 分別是 Ark Innovation ETF (ARKK)、Ark Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ) 和 Ark Next Generation Internet ETF(ARKW)。

方舟上周預估，2026 年特斯拉股價將升至 4600 美元，較先前預估的 3000 美元再大幅上修。

特斯拉周三公布了創紀錄的第一季獲利，並透露今年生產超過 150 萬輛汽車的計畫。

除了賣出特斯拉股票，方舟周三較引人注目的變動，是加碼買進加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US)167810 股，價值約 2470 萬美元。Coinbase 今年迄今下跌 41.4%，週三收盤下跌 2.7%，至 147 美元。