美國3月成屋價格創新高 庫存有限 銷售下跌

根據全國房地產經紀人協會 (NAR) 的統計，3 月成屋銷售下降 2.7%，經季節性調整後的年率為 577 萬套。2 月數字也被大幅下修，從 602 萬套降至 593 萬套。

3 月銷售額較 2021 年同期下降 4.5%。

這項數據是以銷售完成為基準，代表合約可能在 1 月和 2 月簽署，當時房貸利率開始上升，但還未出現像 3 月那樣急劇上升。根據《抵押新聞日報》報導，30 年期固定房貸款平均利率在 1 月初時為 3.29%，到 2 月底已升至 3.9%。30 年期固定利率現在為 5.35%。

更高的利率加劇了對買家早已高價難耐的市場。 3 月售出的成屋中位價為 37 萬 5300 美元，較 2021 年 3 月上漲 15%。這是房地產網站 Realtors 史上最高中位價。

根據 Realtor.com 的數據，隨著利率上升和房價顯著上漲，現在平均貸款者每月支付的費用比一年前購買相同房屋的費用高出約 38%。

由於千禧世代的強勁需求，待售房屋的供應量仍然非常低，房價繼續上漲。3 月底待售房屋為 95 萬套，同比下降 9.5%。這個數字相當於 2 個月的銷售供應速度。

在市場最低端，待售房屋的供應量最差，使得銷售偏向價格更加昂貴的一端。

價格在 10 萬美元至 25 萬美元之間的房屋銷售額較一年前下降 21%；而價格在 75 萬美元至 100 萬美元之間的房屋銷售額成長 30%；售價超過 100 萬美元的房屋銷售額成長了 25%。

待售房屋的平均上市掛牌天數僅為 17 天，低於一年前的 18 天。現金為王，占 3 月所有銷售額的 28%，是 2014 年 7 月以來的最高水平。