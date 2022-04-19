鉅亨美股雷達：阿波羅基金擬金援對推特收購交易 Netflix將公布新一季財報

美股重要看點：

Netflix(NFLX-US)、IBM(IBM-US) 將在盤後公布財報。美國 10 年期公債殖利率來到 2.892%，美股期貨週二 (19 日) 走低，道瓊期貨漲 0.01%，標普 500 期貨跌 0.04%，那斯達克 100 期貨跌 0.06%。

美國聖路易聯準銀總裁布拉德 (James Bulalrd) 周一 (18 日) 表示，聯準會 (Fed) 今年 應該多次升息 2 碼 (50 個基點)，把利率升到約 3.5%，而且不應排除一次升息 3 碼的可能性。

布拉德表示，當前通膨高得讓人不自在，Fed 需要設法壓低通膨，並認為美國經濟成長力道有望高於歷史趨勢，就算升息也不會因此陷入衰退。他預測美國失業率將在今年內跌破 3%。目前失業率為 3.6%。

目前，華爾街的樂觀情緒處於 30 年來的最低點，在截至 4 月 13 日的一周中，空頭與多頭的數量大約為三比一。

在美股一片悲觀氣氛中，Evercore ISI 的 Julian Emanuel 周一 (18 日) 為多頭發聲，他認為，由於通膨已經達到頂峰，股市應該會開始走高。Emanuel 對標普 500 指數年底目標價，定於 4800 點，這意味著較周一收盤上漲 9%。

俄烏戰爭方面，烏克蘭軍方表示，俄羅斯期待已久的對烏克蘭東部的進攻已經開始，周一在該國北部和東部的斯洛博贊斯基 (Slobozhansky) 和頓涅茨克 (Donetsk) 作戰區加強了攻擊。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 3 月新屋開工總數 (萬戶)，預估 175，前值 176.5

美國 3 月建築許可總數 (萬戶)，預估 183，前值 186.5

重要個股動態：

特斯拉「上海超級工廠」傳出將復工，員工已陸續報到，此外，特斯拉「柏林超級工廠」目標 4 月底前將產能擴大至每週 1,000 輛，目標年產 3 萬輛。

多家中媒報導，上海超級工廠似乎即將復工，透過無人機觀察發現，特斯拉員工已陸續提著行李入廠區報到，一些特斯拉員工正在移動特斯拉 Model3 的車架，少量車輛在廠區內行進，廠區內停滿等待交付的特斯拉車輛。

TSLA 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

天風證券知名分析師郭明錤週一 (18 日) 推文表示，廣達 (2382-TW) 上海廠將優先恢復蘋果 (AAPL-US) 的 MacBook 產線，再來是特斯拉 (TSLA-US) 車載配件產線。

郭明錤指出：「據我所知，廣達首先恢復蘋果 MacBook 產線，其次是特斯拉。F3 廠主要生產蘋果新 MacBook 機型，如果零組件供應順利，可能有助於加快最新機型的交貨時間。」

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

華爾街日報 (WSJ)、CNBC 等多家外媒報導，阿波羅全球管理公司 (APO-US) 考慮參與競購推特 (TWTR-US) 的過程，以股權或融資方式，支持任何可能的收購要約，且不排除與特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 合作。

有消息指出，阿波羅基金正在對參與交易過程進行討論，且對於和特斯拉執行長馬斯克、私募基金 Thoma Bravo LP 在內等競購者合作抱持開放態度，願意以股權和信貸方式來支持任何對推特的收購要約。