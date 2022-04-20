政府查10戶以上囤房大戶 北區國稅局補稅人數、金額雙冠

財政部針對持有 10 戶以上的囤房大戶清查結果出爐，總計有 1006 人必須補稅，補稅金額 1 億元，其中又以北區國稅局的補稅人數與金額居冠，共 326 人需補稅，金額共 0.41 億元。

根據賦稅署清查結果，持有 10 戶以上的非自住房屋者，共查核 1734 人的租賃所得，其中有 1006 人必須補稅，補稅金額達 1 億元，平均每位囤房大戶補稅金額約 9.94 萬元。

以補稅金額來說，北區國稅局共查核 605 人，其中有 326 人必須補稅，補稅金額共 0.41 億元，平均每人補稅金額約 12.58 萬元。

其次則是台北國稅局，累計共查核 316 人，其中有 188 人必須補稅，補稅金額合計共 0.28 億元，平均每人補稅金額共 14.89 萬元。

中區國稅局本次共查核 471 人，其中有 269 人必須補稅，累計補稅金額共 0.18 億元，平均每人補稅金額 6.69 萬元。

另外，高雄國稅局本次共查核 142 人，其中有 94 人必須補稅，補稅金額共 0.06 億元，平均每人補稅金額約 6.38 萬元；南區國稅局共查核 200 人，其中有 129 人必須補稅，補稅金額共 0.07 億元，平均每人補稅金額 5.43 萬元。