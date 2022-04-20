〈商品報價〉中國將繼續減產粗鋼 鐵礦砂下挫3%、BDI回跌1%

海岬型船運費重挫，抵銷小型船舶的漲幅，拖累波羅的海綜合指數 (BDI) 周二 (19 日) 回落 22 點，或 1.03 至 2115 點。此外，中國發改委宣布，今年將繼續壓制粗鋼產量，鐵礦砂價格應聲下挫 3%。

分析師指出，俄烏戰事及中國防疫封控影響，海運市場運價持續陷入修正，第二季旺季效應將遞延，直到 5 月中上旬才有望回升。

海岬型運費指數 (BCI) 大幅回落 139 點，或 9.4% 至 1342 點，為 2 個多月以來新低；平均日租金減少 1158 美元至 11127 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 上漲 37 點，或 1.21% 至 3079 點；平均日租金增加 337 美元至 27715 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走揚 44 點，或 1.76% 至 2541 點。

鐵礦砂部分，天津港鐵礦石進口價下跌 2.6% 至 149.9 美元；連續月紐約鐵礦石下挫 3.06% 至 150.01 美元。

中國發改委發言人孟瑋周二表示，全力做好大宗商品保供穩價工作，今年將繼續壓減全國粗鋼產量。此外，中國鋼鐵重鎮唐山在解除全市封控短短一周後，周二又宣布針對五地實施全域封控管理，再度引發對煉鋼原料需求前景的擔憂。