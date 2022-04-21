〈商品報價〉運價回神 BDI反彈1.28%

運價全面上漲，激勵波羅的海綜合指數 (BDI) 周三 (20 日) 反彈 27 點，或 1.28% 至 2142 點，攀抵 2 周最高點。

儘管近來 BDI 指數疲弱震盪，業者仍樂觀後市，認為中國五一長假後，散裝市況將恢復活絡，因近期大陸封控造成主要港口塞港、大宗原物料運輸延遲，例如唐山是鋼鐵重鎮也是出口大港，未來解封復工對散裝業是利多。

海岬型運費指數 (BCI) 上漲 21 點，或 1.56% 至 1363 點；平均日租金增加 178 美元至 11305 美元。

巴拿馬極限型運費指數 (BPI) 攀升 8 點，或 0.26% 至 3087 點；平均日租金增加 65 美元至 27780 美元。

超輕便極限型運費指數 (BSI) 走揚 55 點，或 2.16% 至 2596 點。

鐵礦砂部分，天津港鐵礦石進口價彈升 0.57% 至 150.7 美元；連續月紐約鐵礦石上漲 1.47% 至 152.22 美元。

全球最大礦商必和必拓 ((BHP-US) 周三公布最新數據，第一季鐵礦砂產量月減 22.5%、銷量月減 35.5%，雙雙低於預期。主因是新冠疫情導致勞動力緊縮，必和必拓警告，第二季產量也將受此因素影響，但今年財測目標仍有望達成。