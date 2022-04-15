BPI周反彈近1成 Q2中小散裝船行情加溫

散裝航運受到俄烏戰爭和中國封城的衝擊，過去一個月 BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 跌幅逾 20%，不過，一周來轉為反彈 3.5%，又以 BPI(波羅的海巴拿馬指數) 彈升 9.5% 較多，原因在於，第二季進入進入南美洲穀物收成旺季，穀物載運需求增長可期，法人認為，俄烏戰爭若使部分地區轉向南美進口穀物，在航程拉長下，將有利運力需求加溫，第二季中小船舶散裝行情可期。

慧洋 - KY(2637-TW) 說明，受俄烏戰爭影響，油價飆升、原物料進口國轉往他國採購而導致航程增加，皆可能提升運費，惟中國疫情升溫也導致市場貨量下滑，後續仍有待觀察變化。

慧洋認為，在中國陸續解封後，未來需求回補可期，目前影響應是短期現象。

法人指出，以運送穀物為主的中小型船舶第二季展望相對佳，目前處在南美洲穀物收成旺季，再加上目前俄烏戰事仍緊張，此兩國是小麥、玉米主要出口國，戰事勢必影響農糧出口，並迫使部分地區轉向南美洲進口。

以中國為例，若轉向南美洲進口，航程將從 20-25 天提高到 35 天左右，使中小型散裝船舶運力需求提升，進而推升運價。

不過，以運送鐵礦砂為主的大型散裝船短期恐相對承壓，由於中國鐵礦砂庫存仍處在高檔水位，且正處在中國封城之際，過去一個月來，BCI 指數 (波羅的海海峽型指數) 重挫達 46%，儘管一周來已有 4.5% 反彈幅度，整體需求何時能好轉，仍有待觀察。