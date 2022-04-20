〈俄烏衝突〉美國加強對中、印施壓 威脅懲罰向俄航空提供服務的企業

美國政府正在強化對中國和印度的施壓力道，威脅懲罰為俄羅斯航空公司提供服務的企業。

美國商務部上周列出 153 架由俄羅斯和白俄羅斯公司營運的飛機，這些飛機多數均由波音 (BA-US) 生產，且在未經授權的情況下入境中國和印度，遭美方指控違反出口管制措施。

美國出口管制範圍相當廣泛，任何未經美國授權，幫這些飛機加油或提供維修服務的企業，都有可能被納入美國的制裁範圍。

美國商務部長雷蒙多 (Gina Raimondo) 表示，保留這份清單，是為了強化將俄羅斯總統普丁及其追隨者孤立於全球的事實，任何試圖助長侵略行動或蔑視美方出口管制的人，都必須自行承擔風險。

美國亟欲透過制裁手段，吸引更多夥伴國家加入對俄國的出口限制行列，藉此增加制裁效力，目前全球已有 37 個國家參與對俄實施出口限制。

雖然已有多國加入美國行列，暫停所有飛往俄羅斯的航班，但與俄羅斯關係密切的部分亞洲和中東國家，至今仍繼續提供兩地的航班服務。美國政府所採的措施，目的就是為了切斷俄羅斯與這些國家的聯繫。

商務部並列出北京、德里、杜拜、土耳其伊斯坦堡和安塔利亞 (Antalya) 等城市，稱清單內的飛機營運商仍繼續提供往返這些城市和莫斯科的飛行服務。

美國總統拜登 (Joe Biden) 上月致電中國國家主席習近平，警告若北京政府向俄羅斯提供支持，勢必會面臨後果。儘管如此，是否對特定案例實施制裁，仍須涉及政治高層決策。