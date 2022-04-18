MOL商船三井宣布不再承接俄羅斯產煤礦的現貨合約載送服務

日本大型海運公司商船三井 (MOL) 周一 (18 日) 宣布，今後將不再承接俄羅斯產煤礦的現貨合約載送服務；而在簽有長期合約的載送服務方面，也將聽從業主的調度指示。另關於俄羅斯籍船員的聘用方面，短期間內也不會積極擴大。

商船三井表示，有鑑於烏克蘭危機的長期發展，該公司在做法上會向日本政府的方針靠攏。

三井於周一 (18 日) 召開的永續性計畫相關說明會中作出上述表示，該公司代表董事田中利明在記者會上指出，俄羅斯產的煤炭載運以短期合約居多，就當前情況而言，來自日本客戶的相關交易正急遽減少。

由於俄羅斯侵略烏克蘭，日本政府表明將階段性禁止俄羅斯產的煤炭進口，有部分日本大型電力公司等，也已經停止採購俄羅斯煤炭。根據日本石油天然氣暨金屬礦物資源機構 (JOGMEC) 統計，日本 2020 年的煤炭進口，俄羅斯煤炭的比重占 15%，僅次於澳洲煤碳所占的 67%。

另外在短期內，商船三井也不會積極聘用俄羅斯籍的船員。根據日本船東協會 (JSA) 統計，在全世界的船員當中，約有 10% 是俄羅斯籍；而在 JSA 的成員當中，日本船公司大約有 300 名的俄羅斯籍船員。

田中利明也提到，當前在匯款等方面遭遇問題，但首先有必要對具有善意的俄羅斯籍船員來進行薪資支付。