日本2月核心機械訂單月減9.8% 大幅遜於市場預測

日本 2 月核心機械訂單月減 9.8% 至 8114 億日圓 (約新台幣 1882 億元)，連續 2 個月下滑，且遠遜於 Nikkei QUICK 整理的市場預測中數月減 1.5%，主要受到「資訊服務業」等非製造業接單金額衰減拖累。

日本內閣府周三 (13 日) 發布 2022 年 2 月數據，核心機械訂單 (不含船舶、電力的民間需求) 月減 9.8% 至 8114 億日圓，以減少幅度來看，是 2020 年 4 月 (月減 10.6%) 以來最大。

其中，製造業月減 1.8%，連續 2 個月下降；非製造業月減 14.4%，也是連續 2 個月走低。另外，來自民間企業的訂單年增 4.3%；外需訂單月減 2.8%，是睽違 2 個月的減少。

日本內閣府官員認為，2 月份的機械訂單「正在回溫」，看法不同於前月份的「回溫動向有原地踏步的跡象」，另外也認為當月份的數據尚未反映出烏克蘭局勢等風險因素。

日本內閣府的機械訂單調查，統計日本 280 家機械製造商在生產設備用機械的訂單金額。由於日本機械製造商約在取得訂單的 6 個月後交貨，相關支出會被列入設備投資額當中，所以此數據也被視為設備投資的先行指標。