賓士推出純電休旅EQS 力拚特斯拉Model X與BMW iX

賓士（Mercedes-Benz）周二（19 日）推出新款純電休旅 EQS SUV，該款車也是賓士在美國製造的首輛純電 SUV，力拚特斯拉 (TSLA-US)Model X 與 BMW iX。

這款 EQS 是繼 EQC 之後的第二款電動 SUV，將於今年在美國阿拉巴馬州的塔斯卡盧薩車廠生產。 EQS SUV 內裝設計配置首創的超巨型 MBUX Hyperscreen，同時還有七人座可選擇，延續 EQS 的豪華內裝風格。

EQS SUV 內裝設計延續豪華內裝風格。(圖片：賓士)

不過賓士尚未透露這款 SUV 的售價，市場預估可能會超過 10 萬美元，該公司現有的 EQS 電動轎車在美國的售價約為 10.2 萬至 12.6 萬美元。

賓士銷售主管 Britta Seeger 表示，預料該款純電 SUV 的主力市場是美國與加拿大，不過年底前也會在歐洲上市。

EQS SUV 與電動轎車一樣，最初將分兩款發售，其中包括「580 4MATIC」版本，配備兩個電動馬達，可輸出 536 馬力和 633 磅英尺的扭力。

目前賓士沒有公布 EQS SUV 預期的續航里程，但據美國國家環境保護局 （Environmental Protection Agency,EPA）數據，轎車版 EQS 充電一次可行駛 350 英里。

去年美國市場新車銷量有四分之三是卡車和 SUV，這對那些既想減少碳排放又想滿足客戶對大型車輛需求的汽車製造商來說是一個挑戰。

賓士為將其生產鏈本地化，於 3 月在塔斯卡盧薩開設其在美國的第一家電動汽車電池工廠。

該公司在 2022 年第一季在全球售出 2.19 萬輛純電動汽車，是去年同期的三倍，儘管所有汽車的總交付量下降了 15%。

去年賓士的汽車銷量中只有 2.3% 是純電動汽車，而包括插電式油電混合車在內的這一比例上升至 11%。