俄羅斯對398名美國國會議員祭出制裁

俄羅斯外交部週三 (13 日) 宣布，對 398 名美國國會議員和 87 名加拿大參議員祭出制裁，並警告很多將祭出更多制裁。

隨著西方各國持續制裁俄羅斯，俄羅斯也祭出反制措施，繼上月將美國總統拜登、國務卿布林肯 (Antony Blinken) 等 13 人列入制裁名單後，俄國外交部週三再度宣布，該國已對 398 名美國國會議員祭出制裁。

俄國外交部最新聲明提到，考慮到美國不斷實施的制裁，俄國計劃不久將進一步宣布禁止入境等反制措施。同時，俄國外交部也宣布，由於加拿大當局的「短視」政策，已對 87 名加拿大參議員祭出制裁，其他反制措施亦很快就會公布。

烏俄戰火持續，多位烏克蘭官員週三聲稱，烏軍在烏克蘭第三大城敖德薩 (Odessa) 港口以「海王星反艦飛彈」在黑海擊毀一艘俄羅斯軍艦「莫斯科號」，俄國國防部表示，莫斯科號因突然失火引爆艦上彈藥，目前正在確認起火原因，士兵都已經進行撤離。

由於擔憂俄羅斯動用核武，美國總統拜登週三與烏克蘭總統澤倫斯基通話一小時後宣布向烏克蘭提供價值 8 億美元武器，包括武器、彈藥、裝甲運兵車和直升機等最新武器。由於俄羅斯準備加強攻擊烏東頓巴斯 (Donbass) 地區，美國將繼續提供烏克蘭自衛的能力。

聯合國秘書長古特瑞斯 (Antonio Guterres) 警告，俄羅斯是全球主要石油及天然氣出口國，烏俄兩國都是穀物主要生產國，烏俄戰爭促使供應鏈中斷，糧食、能源及金融等三大危機正引發窮國經濟崩潰。

聯合國還發布新報告中警告，從 2 月 24 日俄烏開戰以來，越來越多烏克蘭婦女處於危險之中，已經發生 3,200 多起與烏俄戰爭有關的性暴力犯罪案件。