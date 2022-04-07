〈房產〉3月住展風向球指標分數止跌回升 對應燈號「連8綠」

代表北台灣新建案市況的「住展風向球」，3 月分數來到 48.7 分，較 2 月增加 4.1 分，分數中止連續 3 個月下跌，對應燈號維持綠燈，已經「連 8 綠」。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋戶數、來客組數等三項分數上升，議價率、成交組數等兩項分數持平。

住展研發長何世昌表示，3 月住展風向球分數上揚主因在於供給量增加，以及看屋來客量有所成長有關，預期今年上半年燈號將穩定處在綠燈水位不變。

何世昌指出，因目前市場上大多只剩下剛性需求的自住客，所以打房五拳與升息並未造成市況太大落差；雖然部份消費者因擔憂利息加重而暫緩購屋，卻有部份消費者預期愈晚買房利息愈高而加快購屋腳步，呈現「一種升息、兩種解讀」。由於需求仍舊穩健，部份品牌力強的超高價建案甚至在極短時間內完銷，說明消費者對好房子需求還是很強勁。

住展統計，由於房市邁入傳統旺季，推案量明顯放大，3 月預售屋推案量約 1100 億元，大台北單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 中正「富享榮華」、北投「華固文臨」、「家居璽玉」、「龍霖初心」與「華固樂富中心」、內湖「義泰吾境」、新北市 - 板橋「統創曜」、中和「擎天峰和」、土城「大同莊園 Ⅲ」及「皇翔芊樾」、鶯歌「和耀 ‧ 心綻」、三重「國湛」、「元富信城鼎」和「新濠漾 Ⅱ- 紐約公園」、泰山「新潤潤見築」與「新潤 A5Ⅱ- 大道鎏域」等案。

桃竹地區 3 月單一案量逾 15 億元以上的指標案為桃園市 - 八德「益騏福爾摩沙」、桃園「合輝大璽 - 萬象」、楊梅「合康飛揚」、新竹市 - 北區「家兜里」、東區「惠宇青和」、新竹縣 - 芎林「太睿境」等案。

同時，2022 年 3 月完工釋出的新成屋戶數也同步成長，可售戶數逾 4 百戶，單一案量逾 15 億元以上的指標案為新北市 - 汐止「忠孝誠藝」、新莊「寰宇一號」。

今年 3 月開賣的建案多，但案量仍遜於預期。何世昌指出，由於是受到央行鷹式升息、和預售屋聯合稽查的衝擊，超出業者原先預期，導致部份建案放慢推案進度、延後推出。