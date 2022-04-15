〈房產〉台中水湳經貿園區土地交易熱度升高 連兩年成交超過百億

商仲業者統計台中市水湳經貿園區土地交易實價登錄資料顯示，2021 年交易規模 158 億元，自 2020 年起連續兩年超過 100 億元，其中文商段交易金額佔 146 億最搶手，2021 年更是出現土地每坪破 200 萬元的成交紀錄，此區域受建商重視程度直逼七期，知名建商也紛紛進入插旗行列。

信義全球資產總經理柯宏安分析，被視為台中最後一塊寶地的「水湳經貿園區」，是台中都會區綠帶最大的重劃區，未來除了將有捷運橘線經過外，也有包括水湳國際會展中心、台中綠美圖、智慧營運中心、中台灣電影中心及水湳轉運中心等亮點的重大建設，各項利多因素抬升熱度。

盤點過去兩年水湳經貿園區實價登錄記錄，從 2019 年政府積極辦理標售後，連續兩年土地交易破 100 億元，其中 2020 年建商搶進園區內大面積土地，讓交易總金額衝至 243 億元，2021 年因建商已多數搶先插旗，可購土地相對量少下，交易規模雖僅 158 億，但破百億的規模仍排名台中市各重劃區的前三名，是建商鎖定必爭之地，包含寶輝、豐邑、總太 (3056-TW)、達麗 (6177-TW)、遠雄 (5522-TW) 等知名建商在插旗行列中。

文商段為水湳經貿園區最精華亮眼的地段，2020 年總交易金額 139 億元，2021 年成交金額更達 146 億元，兩年總交易規模就佔整體水湳經貿園區交易約 7 成。文商段的高容積率可說是其吸引建商加價搶進的主因，從實價登錄可以觀察到 2016 年此地段的土地平均單價約還落在 110~150 萬元，到 2021 年時，就已見到每坪站上 200 萬元大關的交易，受重視度不亞於七期重劃區。

柯宏安表示，產業帶動各大建商加碼台中土地，水湳經貿園區腹地大、重大建設議題多，政府規劃了五大專用區，包括生態住宅區、文化商業區、創新研發專區、經貿專用區、文教區，讓此區話題性十足，交易熱度必然維持高檔。

不過，目前建商在營建成本居高不下、政策限縮購地融資、央行升息等因素夾擊下，年初至今可看到建商態度較觀望、中小型建商欲售地出場調節、大型建商雖受影響相對較小，但可能調整購地推案步調或考慮轉向商用不動產開發等想法，建商在接下來的購地推案布局策略勢必需更有彈性。