〈俄烏衝突〉普丁控歐洲破壞市場穩定 俄須分散能源出口至亞洲

俄羅斯總統普丁 (Vladimir Putin) 周四 (14 日) 表示，由於歐洲國家試圖切斷來自俄國的能源供應、破壞市場穩定，俄國應致力於分散能源出口，增加對亞洲的供應，他並說歐洲國家沒辦法立即放棄俄國天然氣，這會對歐洲經濟產生巨大負面影響。

普丁在一場政府能源會議中表示，歐洲沒辦法找到俄羅斯天然氣的合理替代來源，全球市場根本沒有多餘的供應量，就算歐洲可以從其他國家進口，主要是美國，但消費者必須面臨高出好幾倍的成本。

歐盟約四成天然氣由俄國進口，正當歐盟內部討論是否對俄國天然氣和原油實施制裁，尋求其他替代供應的同時，俄國也在和中國在內等亞洲國家建立密切聯繫。

普丁控訴，歐洲試圖制裁俄國能源的決定，正在推高價格並破壞市場穩定，俄國需要建立新的基礎設施來擴大運輸網絡。

他下令政府在 6 月 1 日以前提出相關計畫，包含建設額外基礎設施，將俄國能源運輸網絡拓展到非洲、拉丁美洲和亞太國家。

普丁也希望將運往俄羅斯遠東地區和中國西伯利亞的兩條天然氣管道，納入俄羅斯天然氣供應系統，藉此將供應重心自歐洲轉向亞洲。

俄羅斯從 2019 年底開始向中國出口天然氣，並在今年 2 月簽署 30 年的天然氣供應協議，雙方計劃以歐元作為結算貨幣。