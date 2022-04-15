推特大股東拒絕馬斯克收購 推特盤中股價閃崩

在 2015 年以來持有推特 5.2% 股份的億萬富翁投資人、沙國王子 Alwaleed bin Talal Al Saud 拒絕馬斯克的收購提議後，推特周四（15 日）盤中閃崩。

周四早盤開高的推特加速回落，美股早盤尾聲全數回吐盤前近 5.8% 的漲幅翻黑下跌。截稿前，推特 (TWTR-US) 盤中下跌 1.9%，每股暫報 44.98 美元。

在沙國王子 Alwaleed bin Talal Al Saud 發推文拒絕馬斯克稍早的收購提議後，推特盤中股價轉跌，Alwaleed bin Talal Al Saud 稱馬斯克低估推特價值，他的推文寫道：

「考慮到推特的成長前景，我認為，馬斯克的每股 54.2 美元收購價提議並未接近推特的內在價值。作為推特的大型長期股東之一，我和我的投資公司 Kingdom Holding Company（KHC）拒絕這一提議。」

沙國王子 Al Waleed bin Talal Al Saud 推特發文拒絕馬斯克收購提議。(圖：擷取自推特)

推特在周四稍晚召開全體會議，討論馬斯克的收購，推特將根據高盛與律師事務所 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 評估這項收購提議。

有媒體稱，推特董事會認為，馬斯克的收購提議並不受歡迎。還有媒體稱，為限制馬斯克的持股比例，推特在醞釀抵禦敵意收購的所謂「毒藥丸」(poison pill) 計畫。在向馬斯克提供股權方面，多家外部投資方感興趣，摩根士丹利將向馬斯克提供一定程度上的債務融資。

收購被拒怎麼辦？馬斯克：我有 B 計畫

同日馬斯克受訪時表示，不確定未來是否能真正收購推特，當被問及若收購提議遭拒是否有 B 計畫，他表示有但拒絕多做說明。

此外，馬斯克被問及是否有足夠資金買下推特，他表示有足夠的資金，並稱：「只要收購有可能成真，我就辦得到。」

截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中下跌 3.11%，每股暫報 990.61 美元。