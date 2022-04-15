推特大股東拒絕馬斯克收購 推特盤中股價閃崩

在 2015 年以來持有推特 5.2% 股份的億萬富翁投資人、沙國王子 Alwaleed bin Talal Al Saud 拒絕馬斯克的收購提議後，推特周四（15 日）盤中閃崩。
周四早盤開高的推特加速回落，美股早盤尾聲全數回吐盤前近 5.8% 的漲幅翻黑下跌。截稿前，推特 (TWTR-US) 盤中下跌 1.9%，每股暫報 44.98 美元。
在沙國王子 Alwaleed bin Talal Al Saud 發推文拒絕馬斯克稍早的收購提議後，推特盤中股價轉跌，Alwaleed bin Talal Al Saud 稱馬斯克低估推特價值，他的推文寫道：
「考慮到推特的成長前景，我認為，馬斯克的每股 54.2 美元收購價提議並未接近推特的內在價值。作為推特的大型長期股東之一，我和我的投資公司 Kingdom Holding Company（KHC）拒絕這一提議。」
推特在周四稍晚召開全體會議，討論馬斯克的收購，推特將根據高盛與律師事務所 Wilson Sonsini Goodrich & Rosati 評估這項收購提議。
有媒體稱，推特董事會認為，馬斯克的收購提議並不受歡迎。還有媒體稱，為限制馬斯克的持股比例，推特在醞釀抵禦敵意收購的所謂「毒藥丸」(poison pill) 計畫。在向馬斯克提供股權方面，多家外部投資方感興趣，摩根士丹利將向馬斯克提供一定程度上的債務融資。
收購被拒怎麼辦？馬斯克：我有 B 計畫
同日馬斯克受訪時表示，不確定未來是否能真正收購推特，當被問及若收購提議遭拒是否有 B 計畫，他表示有但拒絕多做說明。
此外，馬斯克被問及是否有足夠資金買下推特，他表示有足夠的資金，並稱：「只要收購有可能成真，我就辦得到。」
截稿前，特斯拉 (TSLA-US) 盤中下跌 3.11%，每股暫報 990.61 美元。