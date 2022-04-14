ECB利率按兵不動 將提前在第三季結束購債計畫

歐洲央行（ECB）周四（14 日）宣布維持現行三大利率不變，並將在今年第三季結束購買資產計畫，較先前會議所預訂的時間提前，同時重申將在結束購債一段時間後逐步升息。

ECB 宣布現行利率按兵不動，再融資操作（MRO）維持 0%、邊際貸款利率 0.25%、銀行存款利率 - 0.5%。

ECB 聲明稱，對於歐洲央行關鍵利率的任何調整，都將會在歐洲中央銀行管理委員會（governing council）結束資產購買計畫（APP）後的一段時間進行，而且是循序漸進的。

ECB 將在 4 月以每月 400 億歐元的速度購買 APP，5 月以每月 300 億歐元的速度購買 APP，6 月以每月 200 億歐元的速度購買 APP。

3 月會議以來的數據強化 ECB 在第三季完成 APP 的預期，同時第三季資產購買量的調整將取決於未來數據，應對不斷變化的前景。

此外，「新冠疫情緊急購債計畫」（PEPP）的購債步調將至少到 2024 年底。ECB 表示，在新冠疫情的壓力下， PEPP 可以在任何時間、資產類別和管轄範圍內靈活調整，如有必要還可恢復 PEPP 購買，應對與疫情相關的負面衝擊。

ECB 也強調，能源成本將導致歐洲通膨在未來的幾個月內繼續走高。歐元區 3 月通膨率年增 7.5%，漲幅連續 5 個月創新高，經濟成長前景也受俄烏戰爭影響。

儘管在升息步伐方面 ECB 仍遠遠落後美國聯準會（Fed）與英國央行，但重申加快退出資產購買計畫時間表，仍表明 ECB 在努力遏止通膨走高

ECB 表示，管委會隨時準備在其職責範圍內調整其所有工具，並在必要時納入靈活性，以確保通膨率在中期內穩定在 2% 的目標。經濟學家預測，ECB 會在 7 月結束購買資產計畫並於 12 月升息。

專家看法

富達國際全球宏觀經濟分析師 Anna Stupnytska 表示，ECB 面臨的是一項「艱難的政策權衡」，比其它已開發國家央行面臨的問題更加複雜，預估 ECB 在今年第四季或 2023 年初之前都不會升息。

高盛資產管理宏觀策略師 Gurpreet Gill 表示，ECB 政策正常化議程上的下一個里程碑將是決定下季資產購買的步伐，這可能是 7 月會議的焦點。

全球宏觀策略分析師 Frederik Ducrozet 稱，ECB 的聲明略顯強硬，但沒有明確承諾在 6 月結束資產購買計畫，因此不存在 7 月啟動升息的可能性。這或許可以解釋市場產生的（鴿派）反應。

外匯分析師 Vassilis Karamanis 稱，此次沒有更新通膨和經濟成長預期，也沒有委員表現鷹派立場。歐元多頭應該感到緊張，因為 7 月升息的可能性正在降低，而法國第二輪選舉仍是一個尾部風險。