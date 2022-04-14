全球升息潮 一次升2碼成新常態？

今年以來，全球有 30 多家新興市場央行一次至少升息 2 碼（50 個基點），比如巴基斯坦與阿根廷本月將利率調高 10 碼，斯里蘭卡更一口氣將利率上調 28 碼。

華爾街見聞報導，隨著通膨風暴愈演愈烈，已開發國家也出現一次升息 2 碼的跡象。

紐西蘭央行周三（13 日）宣布，官方現金利率從 1% 調高至 1.5%，為 22 年來最大升幅，成為第一個一次升息 2 碼的已開發國家。在彭博調查的 20 位經濟學家中，15 人原估紐國央行只會升息 1 碼。

目前紐國通膨率已飆升至 5.9%，遠高於一年前的 1.4%，幾乎是央行 1-3% 目標區間頂部的兩倍，並衝上 32 年來新高。

加拿大央行周三也加入一次升息 2 碼的行列，將政策利率升至 1%，並計劃兩周後開始縮表。

加國是 G7 國家中第一個一次升息 2 碼的國家，也是加國 2000 年 5 月以來首次升息 2 碼，並創下該國 22 年來最大升幅。

專家說，加國央行 6 月 1 日可能再度宣布升息 2 碼，理由是 2 月消費者物價指數（CPI）已連續第 11 個月高於 1% 至 3% 的管控區間。

雖然已開發國家央行在調整基準利率方面沒有什麽鐵律，但近幾十年來，除非面臨特殊危機，各國央行的慣例一直是小幅調整 1 碼。

不過，在目前通膨環境下，這種做法顯然不足以壓制通膨，迫使各國政策制定者釋出更強烈的升息信號。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾曾說，如有必要，央行將升息 2 碼，此立場也獲得其他 Fed 官員支持。

上月 Fed 首度升息 1 碼後，鮑爾、「鷹派之王」布拉德、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特、紐約聯準銀行總裁威廉斯、Fed 理事華勒等官員都曾表態，如有必要，願在 5 月聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會議上支持升息 2 碼。

上月 Fed 會議紀錄也強化上述看法：3 月會議上，多名 Fed 官員認為，若通膨和經濟形勢需要，未來可能一次或多次升息 2 碼。